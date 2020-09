Franck-Walter Steinmeier le président de l’Allemagne a salué la Journée de l’Indépendance de l’Arménie

Le président allemande Frank-Walter Steinmeier a dans un message adressé à son homologue arménien Armen Sarkissian salué la Journée de l’Indépendance à l’occasion du 29e anniversaire de l’indépendance de la République d’Arménie le 21 septembre 1991.

Le président de l’Allemagne a salué le « changement tranquille » de 2018 en Arménie « et les développent qui en furent issus qui démontre que le peuple arménien avance d’un pas sûr vers son avenir. Je suis certain que l’Arménie vaincra les défis actuels. L’Allemagne continuera en tant que partenaire fiable à rester aux côtés de l’Arménie ». Il conclut « je souhaite que vous puissiez continuer à développer votre pays dans un cadre de paix et d’amitié de voisinage et j’ai espoir que nous nous rencontrerons très vite une nouvelle fois ».

Krikor Amirzayan