Aliev se prévaut de l’aide de la Turquie face à l’Arménie

Si le premier ministre arménien Nikol Pachinian a rejeté dernièrement sur l’Azerbaïdjan l’entière responsabilité des combats de juillet sur la frontière arméno-azérie, c’est un tout autre son de cloche qu’a fait entendre samedi 19 septembre le président azéri Ilham Aliev, en accusant l’Arménie d’avoir lancé une offensive en vue de déstabiliser la région entière. Face à cette politique désignée comme agressive de l’Arménie, le président azérie joue toujours plus ouvertement la carte turque, en soulignant que les exercices militaires conjoints menés par l’Azerbaïdjan et son allié turc avaient le mérite d’ « intimider » l’Arménie.

S’exprimant sur une chaine de TV locales, I.Aliyev a exalté les relations bilatérales entre son pays et la Turquie, à qui il a exprimé sa reconnaissance pour ses messages de soutien sans faille pendant et après les combats de juillet. “Tout d’abord, je remercie mon cher frère le président turc Recep Tayyip Erdoğan. Il a prouvé une fois encore que la Turquie s’est toujours tenue aux côtés de l’Azerbaïdjan. C’est l’expression de la fraternité et de l’unité liant la Turquie à l’Azerbaïdjan.

Dans le même temps, d’autres responsables, dont le président du Parlement, le ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères et nos autres frères ont à plusieurs reprises montré leur solidarité et leur soutien à l’Azerbaïdjan. Cela montre aussi que la Turquie est du côté de la justice et de la vérité”, a ajouté I.Aliyev. Le président azerbaïdjanais a souligné aussi que son pays se tiendrait toujours aux côtés de la Turquie, et le monde entier le sait, a-t-il précisé en rappelant que les deux nations partagent une histoire, des origines ethniques, une religion, une langue et une culture communes, sur la base desquelles elles ont tissé des liens solides dans tous les domaines, la politique, l’économie, la culture et la défense.

Dans la foulée, I.Aliyev n’a pas manqué de mettre l’accent sur les exercices militaires conjoints menés par les forces armées des deux pays. “Nous menons des exercices militaires chaque année. Il n’y a là rien d’exceptionnel. Cette fois, certes, cela a coïncidé avec l’incident de Tovuz. L‘Arménie devrait se demander s’il s’agit ou non d’une coïncidence. Ce manœuvres, une fois encore, ont démontré notre unité. Il y a seulement 80 kilomètres entre la frontière arméni-azérie au Nakhitchévan et Erevan. L’Arménie le sait, et cela leur inspire de la crainte. Je pense qu’ils sont tendus en raison de cette crainte”, a ajouté le président azéri, en répétant que les actions militaires conjuguées de la Turquie et de l’Azerbaïdjan sont une nécessité pour la stabilité régionale.

D’autant, a-t-il fait remarqué que l’Arménie a aussi des revendications territoriales en Turquie dans sa Constitution même. Les exercices turco-azéris, d’une ampleur inédite, ont impliqué les forces terrestres et aériennes des deux pays, peu après le regain de tension du 12 juillet.

Commencés le 29 juillet, les exercices terrestres se sont conclus le 5 août, dans la capitale Bakou comme dans la région du Nakhitchevan, enclavée entre l’Arménie et la Turquie, avec laquelle ce territoire partage une très courte frontière. Les exercices aériens, impliquant des chasseurs et des hélicoptères de combat, se sont poursuivis à Bakou, dans le Nakhitchevan à Ganja, Kurdamir et Yevlakh jusqu’au 10 août. Dans son réquisitoire contre l’Arménie, Aliyev a aussi accusé l’Arménie de chercher à réactualiser le Traité de Sevres, en défiant tout historien ou expert digne de ce nom de cautionner une quelconque discussion aujourd’hui à ce sujet.

L’Arménie a bien sûr aussitôt dénoncé les déclarations du président Aliev, l’accusant d’avoir conduit dans une impasse le processus de négociations du Haut Karabagh et de vouloir préparer la guerre. Dimanche, le ministère arménien des affaires étrangères a déploré les déclarations « sans fondement et erronées » de Bakou, qui traduisent selon lui l’incapacité du leader azéri de prendre conscience des réalités régionales et mondiales.

Le chef de la diplomatie arménienne Zohrab Mnatsakanian a qualifié lundi les déclarations d’Aliyev “très émotionnelles”, en rappelant que la partie arménienne était prête à revenir à la table des négociations avec Bakou dès que possible. De son côté, le ministre arménien de la défense Davit Tonoyan a accusé I.Aliyev de dresser des obstacles “insurmontables” sur la voie du processus de paix sous l’égide des coprésidents russe, américain et français du Groupe de Minsk de l’OSCE. “Pour ce qui est de la rupture [du processus] il faisait sans doute référence à lui-même”, a déclaré D. Tonoyan devant les journalistes.