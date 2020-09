La Turquie s’implante à Tripoli

La Libye et la Turquie ont mis en œuvre plusieurs programmes en vue de restaurer le système de défense et l’armée de ce pays toujours en proie à une guerre civile larvée, à laquelle les troupes turques ont pris officiellement part en début d’année en volant au secours du gouvernement de Al-Sarraj, basé à Tripoli et internationalement reconnu, pour repousser les troupes du maréchal dissident Hafat, basé à Benghazi, à l’est, et soutenu plus ou moins directement par l’Egypte, la Russie et les pays du Golfe.

Dans un message posté sur Facebook dimanche 20 septembre, Salah Eddine al-Namrush, le ministre de la (...)