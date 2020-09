Les récompenses du Président arménien Armen Sarkissian attribuées à l’occasion de la Journée de l’Indépendance

Lundi 21 septembre à l’occasion du 29e anniversaire de l’Indépendance de l’Arménie, dans sa résidence présidentielle à Erévan, le Président arménien Armen Sarkissian a décerné des titres et les plus hautes distinctions de la République aux représentants de nombreux secteurs de la société arménienne. Des personnalités culturelles, publiques, militaires, médicales, de la police ainsi que d’autres secteurs. Des tires et récompenses validées par le Premier ministre Nikol Pachinian qui était présent à la cérémonie de remise, en présence de ministres et membres du gouvernement arménien. Cette cérémonie est traditionnelle et mise en place par ses prédécesseurs.

Krikor Amirzayan