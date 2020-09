Le président Français Emmanuel Macron a adressé voeux à son homologuer arménien Armen Sarkissian

A l’occasion du 29e anniversaire de l’indépendance de la République d’Arménie et de la Journée de l’indépendance commémorée le 21 septembre, le Président Français Emanuel Macron a adressé un message de félicitations à son homologue d’Arménie, Armen Sargsyan.

Emmanuel Macron a écrit dans son message « Monsieur le Président de la République d’Arménie, cher ami, à l’occasion du jour de l’indépendance de la République d’Arménie, je vous adresse en mon nom et au nom du peuple français, mes plus chaleureuses félicitations.

La France et l’Arménie entretiennent une relation dense fondée sur des liens historiques, une mémoire partagée, une vision commune. Ces liens privilégiés constituent plus que jamais une richesse que nous devons cultiver. Ils nous rendent plus forts pour faire face aux défis auxquels nos pays sont confrontés.

Je souhaite vous assurer de la détermination de la France à accompagner l’Arménie dans le processus audacieux de transformation engagé depuis 2018 par son gouvernement. La France se tient à vos côtés pour contribuer à la relance de votre économie, et aider l’Arménie, pour mettre de place des projets concrets de long terme dans le domaine médical, ou de la lutter contre les effets du changement climatique. Plus que jamais, l’ensemble des acteurs bilatéraux sont mobilisés pour accompagner les réformes et participer à la relance. Malgré les contraintes imposées par pandémie du COVID-19, je me félicite des dernières avancées de notre coopération dans les domaines universitaire, éducatif et culturel.

Je saisis cette occasion pour souligner que la France ne ménagera aucun effort, en sa qualité de co-présidente du groupe de Minsk, pour parvenir à une reprise rapide des négociations entre les parties, dans l’espoir d’un règlement pacifique et durable du conflit du Haut-Karabakh. »

Krikor Amirzayan