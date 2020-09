Vladimir Poutine a félicité le Premier ministre d’Arménie à l’occasion de la Fête de l’Indépendance

À l’occasion du 29e anniversaire de l’Indépendance de la République d’Arménie, le Président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine a adressé au Premier ministre arménien Nikol Pachinian un message de félicitations a informé le Département de l’information et des relations publiques du Cabinet du Premier ministre de la République d’Arménie.

Dans son message Vladimir Poutine après avoir félicité le Premier ministre arménien à l’occasion de l’indépendance de l’Arménie a souligné les liens forts d’amitié entre la Russie et l’Arménie.

« Je suis convaincu que le dialogue constructif de nos pays, la coopération bilatérale dans divers domaines, ainsi que la coopération dans le cadre des processus d’intégration dans l’espace eurasien, continueront de se développer activement. C’est sans doute dans l’intérêt des peuples russo-arméniens, c’est sur la voie d’assurer la sécurité et la stabilité régionales » a souligné le président russe dans son message. Avant de souhaiter à Nikol Pachinian et aux cotoyens arméniens « la paix et la prospérité ».

Krikor Amirzayan