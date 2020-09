Déclaration de Justin Trudeau à l’occasion du Jour de l’indépendance de l’Arménie

Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd’hui la déclaration suivante pour souligner le Jour de l’indépendance de l’Arménie :

« Aujourd’hui, nous nous joignons aux communautés arméniennes au Canada et partout dans le monde pour célébrer le 29e anniversaire de l’indépendance de l’Arménie.

Le Canada a été l’un des premiers pays occidentaux à reconnaître l’indépendance de l’Arménie, avec laquelle il a établi des relations diplomatiques dès 1992. Depuis ce temps, les relations entre nos deux pays, fondées sur des valeurs communes et des liens étroits entre nos peuples, ne cessent de se renforcer. Plus de 60 000 Canadiens d’origine arménienne contribuent chaque jour de manière importante à nos communautés et à notre pays.

L’Arménie et le Canada collaborent étroitement au sein d’organisations internationales, notamment les Nations Unies et la Francophonie. En 2018, j’ai eu l’occasion de me rendre en Arménie et de discuter avec le premier ministre Pashinyan de moyens d’approfondir les relations entre nos deux pays. Nous sommes impatients de renforcer notre partenariat dans des domaines importants tels que l’égalité des sexes et le renforcement du pouvoir des femmes, le commerce et l’investissement ainsi que les changements climatiques, et ce, au profit de nos populations respectives.

Au nom du gouvernement du Canada, Sophie et moi souhaitons un heureux Jour de l’indépendance à toutes les personnes qui célèbrent cette date. »