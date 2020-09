Prochain album d’Astrig Siranossian à paraître en novembre pour le label Alpha Classics.

Pour le premier album de cette série, elle a choisi d’inviter son partenaire de scène, le pianiste Nathanaël Gouin, dans un programme violoncelle et piano autour de Nadia Boulanger et ses élèves.

Nadia Boulanger a été la femme, derrière les plus grands artistes du XXe siècle, et parmi ces 1400 élèves, elle a choisi 7 de ses disciples pour cet album : Astor Piazzolla, Igor Stravinsky, Daniel Barenboim, Elliott Carter, Philip Glass, Michel Legrand et Quincy Jones.

Elle a eu le bonheur de découvrir à la Bibliothèque Nationale de France la richesse de ses correspondances épistolaires et a été frappé par la formule de politesse « Dear Mademoiselle » récurrente, d’où le titre de l’album : Dear Mademoiselle.

Une première piste est disponible, il s’agit de la première « pièce pour violoncelle et piano » composée par Nadia Boulanger en 1915. Elle a eu l’honneur d’enregistrer ces œuvres avec Daniel Barenboim au piano, qui a étudié avec elle à Paris, à l’âge de 12 ans.

Le concert de sortie parisien ayant été reporté, il est pour l’instant maintenu le 6 janvier 2021 dans la salle du magnifique conservatoire d’art dramatique, dans le 9e arrondissement. Salle historique qui se situe à quelques rues du 36 rue Ballu, adresse de l’appartement de Nadia Boulanger où elle recevait ses élèves.

Liste de concerts prochains :