Dans un message le président américain Donald Trump a salué le 29e anniversaire de l’Indépendance de l’Arménie

A l’occasion du 29e anniversaire de l’indépendance de l’Arménie et de la Fête de l’Indépendance, Donald Trump le président des Etats-Unis a envoyé un message de félicitations au Premier ministre arménien Nikol Pachinian. Le président américain affirme que durant les 29 années de l’indépendance de l’Arménie, les Etats-Unis furent aux côtés du peuple arménien en soutenant l’établissement de la démocratie et le développement économique réalisé par l’Arménie. Donald Trump promet de continuer avec le gouvernement Pachinian la coopération arméno-américaine dans le domaine économique et commercial et du renforcement des droits, et de la stabilité dans la région. Le président américain affirme que les liens d’amitié entre les peuples d’Arménie et des Etats-Unis sont forts et continueront à se renforcer.

Krikor Amirzayan