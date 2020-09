« Je n’oublierai jamais le jour de l’indépendance de l’Arménie »

Il y vingt neuf ans aujourd’hui que l’ Arménie est redevenue indépendante !

J’ai eu la chance et l’ honneur d’être présent et vivre ce moment que je n’oublierai jamais en tant qu’ observateur au nom de l’ Assemblée Nationale.

Après m’être rendu dans les bureaux de vote , j’ai participé a la collecte des résultats sous la présidence du Président de l’ Assemblée Nationale Babken Araksian .

Mais je n’oublierai encore moins le lendemain à l’ Assemblée Nationale où les députés, à l’unanimité ont validé les résultats du référendum.

J’étais proche du Catholicos Vasguen 1 er .

Après l’ hymne national, s’en est suivi un chant révolutionnaire, chanté par tous les députés le poing en l’ air et là j’ ai pleuré !

Oui l’ Arménie était libre et indépendante !!! quelques jours après l’ ARTSAKH !

François Rochebloine

Ancien député la Loire

Ancien Président du groupe d’ amitié France -Arménie

Membre honoraire du Parlement

