21 septembre 29e anniversaire de la République d’Arménie

Avec 7000 ans d’Histoire, le peuple arménien a subi de multiples invasions dont il s’est de toujours relevé.

Il y eut une Grande Arménie dont le territoire représentait plus d’un tiers de la Turquie actuelle avec la Cilicie sur la Méditerrannée.

Les Arméniens ont largement contribué à l’essor de la Turquie en tous domaines jusqu’aux massacres de 1894, 1909 et du génocide de 1915.

Après une république indépendante éphémère de 1918 à 1920, l’Arménie passa sous le giron soviétique jusqu’à la chute de l’URSS en 1991.

Trois ans auparavant un terrible tremblement de Terre endeuillera le pays, duquel on dénombrera entre 25 000 et 30 000 victimes, plus de 15 000 blessés et 530 000 sans abri.

Le 21 septembre 1991 l’Arménie proclamera son indépendance.

On estime sa diaspora, dispersée à travers le monde à la suite du génocide de 1915, à près de 13 millions d’individus descendants des survivants.



Tweet de Son Excellence Hasmik Tolmajian, Ambassadrice de la République d’Arménie en France

Depuis 2004 l’Arménie est membre de l’Organisation Internationale de la Francophonie.