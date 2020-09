Հանճար վարպետ Թորոսի մահուան քառասունքի Սբ.Պատարագ։

Messe de quarantaine du génie Toros.

Ֆիզիքապէս ներկայ չէր, բայց որքա՜ն զգալի էր իր հոգեւոր ներկայութիւնը իր իսկ քանդակած Սբ.Սեղանի շուրջը։

Բազում էին իր ազգականներն ու բարեկամները, որոնք եկած էին յարգանքի տուրք մատուցանելու մեծն վարպետի յիշատակին։

Պաշտօնական անձինք մասնակցեցան Սբ.Պատարագին. ֆրանսայի Հայաստանի դեսպան՝ Տկն. Տոլմաճեան, ֆրանսայի Սուրիոյ դեսպան՝ Տկն. Շաքուր, Հայաստանի փոխ֊հիւպատոս ի Լիոն ՝ Տիար Լեւոն Դաւթեան, Վալանսի քաղաքապետ՝ Տիար Նիքոլա Տարակոն, Պուրկ Լէ Վալանսի քաղաքապետուհի՝ Տկն. Մարլէն Մուրիէ։

Իր քարոզին մէջ, Հոգևոր Հովիւ Տէր Անդրանիկ Քհնյ. Մալճեան շեշտեց որ « Թորոսի ձգած ժառանգութիւնը անգնահատելի եւ մշտնջենաւոր է։ » Հուսկ իր ցաւակցութիւնները յայտնեց իր այրի տիկնոջ՝ Մարիին, ինչպէս նաեւ իր դուստրերու Եղսային եւ Գայեանէին։

Աղօթք եւ խունկ իր անմահ յիշատակին։

Sa présence physique n’y était pas mais ô combien était palpable sa présence spirituelle au pied du Maître Autel qu’il a lui-même sculpté.

Nombreux étaient sa famille, ses amis venus rendre hommage au grand Maître. Les officiels également ont assisté à la Divine Liturgie. Madame Dolmadjian, Ambassadrice d’Arménie en France, Madame Chakour, Ambassadrice de Syrie auprès de l’UNESCO, M. Lévon Davtyan, vice-consul d’Arménie à Lyon, M. Nicolas Daragon, Maire de Valence, Mme Marlène Mourier, Maire de Bourg lès-Valence.

Dans son homélie le prêtre paroissial R.P. Antranik Maldjian a mis l’accent sur « l’héritage inestimable et éternel laissé par Toros » avant d’adresser ses condoléances à sa veuve Marie et ses filles Yersa et Gayané.

Prières et encens à sa mémoire immortelle.