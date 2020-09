Premières photographies du Parlement à Shushi

Le 9 mai 2022, à l’occasion du 30e anniversaire de la libération de la ville-forteresse, le siège de l’Assemblée nationale de la République d’Artsakh sera déplacé de Stepanakert à Shushi, a annoncé le président de l’Artsakh Arayik Harutyunyan.

« Je suis heureux qu’en réponse à ma proposition faite il y a des semaines par la tribune du Parlement, j’ai reçu la réaction positive des factions« Patrie libre-UCD »et« Justice ». Je pense que d’autres factions rejoindront également la position de leurs collègues », a déclaré le président dans un message sur Facebook.



Lors d’une visite de travail à Chouchi, il a discuté de l’opportunité de convertir le bâtiment à moitié construit, autrefois destiné au système judiciaire en Parlement.



La construction sur le site devrait reprendre dans un proche avenir.

« Je pense que la décision est d’une importance à la fois politique et pratique, et a une signification symbolique de redéfinir notre ville historique et victorieuse d’une manière unique », a déclaré le président.