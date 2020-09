Liturgie divine et bénédiction du drapeau à Antélias

Le dimanche 20 septembre, Sa Sainteté Aram I, Catholicos de la grande Maison de Cilicie, a présidé la Divine Liturgie à la Cathédrale Saint Grégoire l’Illuminateur, et a dirigé des prières d’action de grâce pour la République d’Arménie et la bénédiction du drapeau arménien devant le monument de l’indépendance.



La liturgie a réuni l’ambassadeur de la République d’Arménie au Liban Vahagn Atabekian et le personnel de l’ambassade, ainsi que des membres du Comité central national et des fidèles.

Des liturgies ont eu lieu dans tous les diocèses du Catholicosat de la Grande Maison de Cilicie.