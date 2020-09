Le Premier ministre aux élèves : marchez fièrement sur le chemin de la connaissance, de l’éducation, de l’apprentissage et fixez-vous des objectifs ambitieux devant vous

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a participé à la cérémonie d’ouverture de l’école élémentaire N 153 d’Erevan du nom Rafael Ishkhanyan. L’événement a également été suivi par le maire d’Erevan Hayk Marutyan, le ministre de l’Administration territoriale et Infrastructure Suren Papikyan, le ministre de l’Éducation, des Sciences, de la Culture, des Sports Arayik Harutyunyan et d’autres.

S’adressant aux personnes présentes, le Premier ministre a noté dans son discours :

"Honorables collègues,

Chers parents,

Chers élèves,

Chers élèves de première année,

Depuis ce matin, je réfléchis à ce que je peux dire de cette chaire qui sera vraiment significatif pour vous aider dans votre vie quotidienne. Et j’ai pensé à une phrase selon laquelle au 21e siècle, rien ne peut être fait sans éducation. Et je pensais que maintenant nos enfants sont très critiques à l’égard de tout, et celui qui est critique, j’en suis sûr, nombreux, analysant cette proposition, peut réagir ainsi. Par exemple, sans éducation, il est possible d’ acheter une classe « Mercedes G », ou comme on dit, désolé pour ce mot, d’acheter une Mercedes « boîte ». C’est vrai : Oui, cette proposition peut exister. Mais s’il est possible d’obtenir une Mercedes de classe « G » sans éducation, alors il n’est pas possible de créer une « Mercedes » de classe « G » sans éducation.

Quel avenir voulons-nous pour la République d’Arménie ? Voulons-nous être simplement des conducteurs ordinaires d’une Mercedes de classe G ou voulons-nous en être le créateur, son constructeur ? Voulons-nous être un consommateur ou un créateur ? Sans éducation, oui, vous pouvez créer une sorte de bien-être matériel, mais sans éducation, il est impossible de voler dans l’espace. Je veux que ce soit notre choix. Que voulons-nous, quel genre d’avenir voulons-nous voir pour vous ? que vous vous réveillez le matin, vous approchez de votre cuisine, ouvrez votre réfrigérateur et voyez une variété d’aliments, des aliments comme des saucisses, des fromages, des confitures, ou voulons-nous que vous vous réveilliez le matin, preniez un petit-déjeuner très civilisé et allez trop vite à vos activités quotidiennes de conquérir l’espace.

Je veux que nous tous, en particulier vous chers élèves, chers enfants, nous rendions compte que chaque minute, chaque heure passée entre ces murs est important. La façon dont vous passez chaque minute de votre programme éducatif détermine comment vous vivrez, dans quel pays vous vivrez, comment vivront vos enfants et comment vivront vos familles. Et je ne veux pas que vous visiez les objets les plus brillants, les plus luxueux, les plus chers, mais je veux que vous visiez le bonheur dans votre travail quotidien. Et dans ce cas, je vous assure, tout le reste du matériel sera créé de telle manière que vous ne le remarquerez même pas ".

Nikol Pashinyan a ajouté qu’il voulait que l’objectif le plus important des étudiants soit le bonheur, pas l’or. « Je veux que donner le bonheur aux autres soit votre mission la plus importante, car le bonheur le plus important est de rendre les autres heureux. Et je crois, je sais que vous l’êtes. Je sais que les rêves de vos parents sont comme ça », dit-il.

Selon le chef du gouvernement, le principal objectif de l’exécutif est de faire de l’éducation et de l’apprentissage un mode de vie national en Arménie. Le Premier ministre a souligné que ce n’est que par l’apprentissage, par la connaissance, par l’éducation, que nous pouvons reconnaître nos problèmes, y trouver des solutions, en commençant par la santé, en terminant par les aspects sociaux et économiques.

" Et je veux que vous soyez prêt pour la responsabilité de demain qui tombera inévitablement sur vos épaules. Aujourd’hui vous vous entraînes à l’école pendant vos études et vous devez vous entraîner, au sens propre, au sens figuré, avoir un corps fort, un esprit fort, des objectifs forts, pour que demain, quand la responsabilité retombe sur vos épaules, vous la porterez avec plaisir, vous vous sentiras heureux en conséquence. Tout d’abord, profitez du bonheur créatif de votre travail avec le travail quotidien.

Notre destin a été arrangé de telle manière qu’une certaine responsabilité est déjà tombée sur vos petites épaules aujourd’hui. Vous entrez à l’école aujourd’hui avec des masques. Nous comprenons tous à quel point il est inconfortable de vivre dans un masque, d’avoir une relation l’un avec l’autre dans un masque. Bien que j’ai récemment remarqué que ma plus grande peur des masques est qu’ils masquent nos sourires. C’est vrai : Mais j’ai remarqué que les yeux expriment plus fortement notre sourire, ou plutôt, nos yeux les aident à être plus expressifs. Donc, à partir d’aujourd’hui, cette responsabilité vous incombe. D’une part, c’est mauvais à cause de la crise, mais d’autre part, c’est bien qu’à partir d’aujourd’hui, vous puissiez vous éduquer pour être responsable de vous-même, de vos grands-parents, de vos parents, de vos amis. Et la responsabilité de porter un masque, la responsabilité de maintenir la distance sociale, votre petite responsabilité de lutter contre la crise et l’épidémie auront pour vous une signification éducative très importante", a déclaré le Premier ministre.

Nikol Pashinyan a félicité les élèves pour le début de l’année scolaire et pour la reconstruction d’une école. Le Premier ministre a exprimé l’espoir que la nouvelle école sera remplie de nouveau contenu, que le contenu sera inclus dans ces trois slogans : « Personne forte-heureuse », « Peuple fort - heureux », « État fort et heureux - la République d’Arménie ».

« Et vous, en tant que fiers citoyens de la République d’Arménie, marchez sur le chemin de la connaissance, de l’éducation et de l’apprentissage fiers, fixez-vous des objectifs ambitieux pour changer votre ville, changer votre pays, changer le monde. Vous devez croire en votre pouvoir de changer le monde. Vous devez définitivement changer le monde », a-t-il déclaré.

Ensuite, le chef du gouvernement a fait le tour de l’école, s’est familiarisé avec le travail effectué, les conditions créées pour les élèves.

L’école, qui compte 700 élèves, a été reconstruite dans le cadre du « Programme d’amélioration de la sécurité sismique » du gouvernement de la RA mis en œuvre par la Banque asiatique de développement. En conséquence, l’école peut aujourd’hui accueillir jusqu’à 950 élèves.

Le budget total des travaux de reconstruction était de 1,4 milliard de drams.

De nouvelles conditions lumineuses et confortables ont été créées dans les salles de classe, la salle de sport et la salle de banquet, la bibliothèque. Aujourd’hui, l’école de trois étages est adaptée aux enfants à mobilité réduite. Des pentes ont été construites, un ascenseur a été installé et les maisons ont été adaptées.

Lors des travaux de rénovation, un système d’énergie solaire a été installé sur le toit, qui fournira de l’eau chaude à l’école. Une nouvelle aire de jeux a été construite dans la cour de l’école. L’école offre une éducation de 9 ans.