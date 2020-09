Le gouvernement fournira une aide financière aux résidents de l’immeuble effondré de la rue Yan Rainis pour acheter un logement

Une réunion régulière du gouvernement arménien a eu lieu jeudi 17 septembre, qui était présidée par le Premier ministre Nikol Pashinyan.

Avant de discuter des questions à l’ordre du jour, le Premier ministre a évoqué la situation avec le coronavirus en Arménie, et a noté que moins de 200 cas confirmés de coronavirus ont été enregistrés chaque jour au cours du mois précédent, à l’exception d’un jour, où il y avait 203 nouveaux cas.

« Cependant, au cours des deux derniers jours, les chiffres ont considérablement augmenté - avant-hier 257, hier 295 nouveaux cas. Le taux de détection est assez élevé. Le nombre de tests effectués hier était de 4319, la veille de 4135, cependant, la tendance elle-même est préoccupante et je pense qu’il est nécessaire d’attirer l’attention de nous tous et du public sur ces problèmes », a déclaré le Premier ministre, ajoutant que cela pourrait être dû avec la réouverture des écoles.

Nikol Pashinyan a noté qu’en pratique, à l’heure actuelle, il existe un outil éprouvé pour lutter contre le coronavirus, et les conditions de port de masques doivent être strictement respectées. « Je voudrais noter que nous devons être plus cohérents dans cette affaire, aucun policier ne doit passer par un citoyen sans masque indifférent », a déclaré le Premier ministre. Selon le chef du gouvernement, il est nécessaire de poursuivre les activités de prévention et de sensibilisation.

Passant à la discussion des questions à l’ordre du jour, le gouvernement a approuvé la décision, qui prévoit l’octroi d’une aide financière aux propriétaires de 12 appartements détruits le 26 août par l’explosion à Rainis 1 du district administratif Kanaker-Zeytun d’Erevan.

Sur la base des données fournies, le montant de l’aide à ces familles a été calculé, en tenant compte de la superficie de l’appartement détruit et sur la base des informations fournies par le Comité du Cadastre d’Arménie sur le coût pour 1 m2. Le montant nécessaire devrait provenir du fonds de réserve du gouvernement de la République d’Arménie.

Le vice-Premier ministre Mher Grigoryan, évoquant la décision, a noté qu’il est nécessaire de connaître les raisons de l’effondrement du bâtiment, d’en discuter et d’en comprendre les conséquences, car ces dépenses devraient être enregistrées comme des dommages causés par la faute de quelqu’un.

« Ce fait a été pris en compte. L’enquête doit découvrir quel type de relation naît. Cependant, il est important ici que nous, quels que soient les résultats de l’enquête, rapidement, moins d’un mois après l’incident, réagissions et apportions une solution au problème », a déclaré le Premier ministre Pashinyan. Il a également été noté que les familles actuellement sans abri vivent dans des maisons louées avec le soutien du gouvernement.

L’exécutif a pris une décision qui prévoit l’achèvement des travaux de construction du projet « Construction du système autonome de Gegardalich », mis en œuvre dans le cadre du programme de crédit « Amélioration de l’efficacité des systèmes d’irrigation ». Selon le ministre de l’Administration territoriale et des Infrastructures Suren Papikyan, des accords ont été conclus avec les habitants et les travaux de construction peuvent commencer immédiatement après la fin de l’appel d’offres. 152 millions de drams seront alloués à la construction du système d’irrigation.

Le gouvernement a adopté une décision qui définit les critères d’éloignement des bookmakers ou des tirages au sort des centres éducatifs, historiques et culturels, des bâtiments administratifs des gouvernements locaux, des hôpitaux.

Par une autre décision exécutive, la Simonyan Educational Foundation se verra attribuer une superficie de 15000 mètres carrés au 16 Alabyan Street, qui appartient à APG Labs.am, exclusivement pour la construction du complexe EU TUMO d’ingénierie et de sciences appliquées. Selon la justification, le complexe UE TUMO d’ingénierie et de sciences appliquées est un projet d’investissement visant à créer un écosystème STEM avancé (science, technologie, ingénierie, mathématiques) pour les jeunes. L’UE a alloué 12,5 millions d’euros au projet.