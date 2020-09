Message de félicitations du Premier ministre d’Arménie, Nikol Pashinyan, à l’occasion du 5e anniversaire de l’Initiative Humanitaire Aurora

Je félicite pour le 5e anniversaire de l’Initiative Humanitaire Aurora. J’adresse mes plus chaleureuses félicitations et mes meilleurs vœux aux membres fondateurs de l’initiative et à l’ensemble du personnel.

« Aurora », bien sûr, est une jeune initiative, je suis sûr qu’elle a encore un long et fructueux chemin à parcourir. Cependant, aujourd’hui, nous pouvons déjà affirmer qu’il apporte une contribution indéniable à la diffusion des valeurs humanitaires dans le monde, renforçant ainsi la paix. Par ses activités, il contribue au progrès de l’humanité et à l’instauration des principes de justice, de paix et de solidarité.

La géographie de l’initiative et les domaines d’activité s’élargissent d’année en année. Il est bien connu dans le monde, il occupe une place solide parmi d’autres organisations internationales faisant autorité.

Par ses activités, « Aurora » contribue également à rehausser le prestige et la reconnaissance de l’Arménie et du peuple arménien dans le monde. Il est sans aucun doute devenu l’une des cartes de visite uniques de notre personnel.

Les Fondateurs de l’Initiative Vardan Gregoryan, Nubar Afeyan et Ruben Vardanyan ont fait un travail formidable et honnête. En glorifiant l’humanité, en encourageant leur engagement indéfectible au service de la paix et du progrès de l’humanité, ils ont réalisé leur idée d’immortaliser la mémoire des victimes innocentes du génocide arménien.

Malheureusement, dans le monde moderne, les conflits et les tragédies de guerres sont partout. Le prix Aurora est l’un des outils qui contribue réellement à prévenir les tragédies humaines et à instaurer la paix. « Aurora » soutient et honore les personnes qui, malgré toutes les difficultés et tous les dangers, travaillent pour la vie humaine, la santé, la dignité et la protection des droits et pour la paix.

Je félicite encore pour le 5e anniversaire d’Aurora, et j’exprime mon admiration et ma gratitude à tous ceux qui travaillent pour donner vie à cette Initiative.

Je vous souhaite à tous du succès et de nouvelles réalisations.