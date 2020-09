Le Gouverneur de Californie a eu le cœur brisé d’apprendre qu’il y a eu un incendie dans une église arménienne

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a écrit sur Twitter pour dire qu’il avait le cœur brisé d’apprendre l’incendie d’une église arménienne à San Francisco.

« J’ai vécu tant de moments merveilleux et émouvants dans cette église. Le cœur brisé d’entendre parler de cela - mais je sais que cette communauté vit bien au-delà de ces murs physiques et continuera à offrir l’espoir et la foi qu’elle apporte à tant de personnes », a tweeté le gouverneur.

Un bâtiment à côté d’une église arménienne à Laurel Heights à San Francisco a brûlé dans la nuit de jeudi.