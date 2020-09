L’Arménie gagne 3 médailles d’or aux Jeux Balkaniques d’athlétisme

L’équipe d’athlétisme d’Arménie emmenée par Robert Emmiyan le président de la Fédération et recordman d’Europe en titre du saut en longueur (le seul record de l’Arménie en athlétisme) participait du 19 au 20 septembre à Cluj-Napoca en Roumanie aux Jeux des pays des Balkans.

L’Arménie réalisa un réél exploit en s’emparant 3 médailles d’or à ces Jeux Balkaniques. Yervand Mkrtchyan a remporté la course des 1 500 mètres. Entraîné par Grigor Barseghyan, Yervand Mkrtchyan a fait un temps de 3’47’’60. Yervand Mkrtchyan remporta également la médaille d’or dans la course des 3 000 mètres avec un temps de 8’12"02.

Enfin l’athlète de Kapan, Levon Aghasyan a fait au triple saut un bond de 16m53 pour gagner également la médaille d’or, la troisième de l’Arménie.

Krikor Amirzayan