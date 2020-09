Disparition du professeur de médecine Norayr Davidyan l’ancien ministre arménien de la Santé de 2003 à 2007

Norayr Davidyan l’ex-ministre arménien de la Santé de 2003 à 2007 vient de disparaître. L’annonce de sa disparition fut réalisée par Shoushan Danielyan la responsable de le la Faculté de médecine Mkhitar Heratsi de la capitale.

Norayr Davidyan diplômé de médecine étant également professeur à Faculté d’Etat de médecine.

Il avait fréquenté la Faculté d’Etat de médecine d’Erévan entre 1966 et 1972 et l’internat de cette même Faculté entre 1972 et 1973. De 1976 à 1980 il était en formation à l’Institut des grands brûlés Vichnievski de Moscou. Il dirigeait également des projets scientifiques internationaux. Chirurgien de 1973 à 1995 à la clinique N°6 d’Erévan spécialisée dans les soins de brûlures. A partir de 1982 il était un spécialiste dans le domaine des grands brûlés auprès du ministère arménien de la Santé. Ministre de la Santé de 2003 à 2007, il était membre de la FRA Dachnaktsoutioun.

Norayr Davidyan avait reçu de nombreuses médailles et distinctions arméniennes et internationales.

Krikor Amirzayan