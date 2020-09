L’haltérophile Arménien Sego Hambardzumyan (1910-1983) honoré par la poste arménienne

Le 9 septembre 2020 la poste arménienne HayPost a rendu hommage à l’haltérophile Arménien Sergo Hambardzumyan (1910-1983). Il fut triple champion d’Union soviétique d’haltérophilie et recordman de 30 records d’URSS ainsi que du monde. Il fut l’un des plus brillants athlètes d’Arménie et marqua toute la génération d’haltérophiles arméniens. Le timbre-poste est d’une valeur de 120 drams. Imprimé chez Cartor en France, il est émis en 40 000 exemplaires.

Krikor Amirzayan