Le compositeur Alexandre Aroutiounian (1920-2012) honoré par la poste arménienne

Le 11 septembre la poste arménien HayPost dans la série des « Arméniens célèbres » a honoré par l’émission d’un timbre-poste le 100e anniversaire de la naissance du compositeur et pianiste Alexandre Aroutiounian (1920-2012). Ce célèbre compositeur et musicien arménien fut professeur au Conservatoire d’État d’Erevan. Il est tout particulièrement connu pour son concerto pour trompette écrit entre 1949 et 1950 qui est décrit comme flashy dans le New York Times.

Le timbre-poste d’une valeur de 100 drams est émis en 30 000 exemplaires.

Krikor Amirzayan