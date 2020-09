Le feu de broussailles derrière le Matenadaran d’Erévan a été vite maîtrisé par les pompiers

Samedi soir vers 21h15 les Services de secours d’Arménie recevaient un appel. Le feu ravageait des plantes et broussailles à l’arrière du Matenadaran la bibliothèque des anciens manuscrits à Erévan. Six véhicules de pompiers se sont aussitôt mobilisés, des pompiers et deux véhicules de médecins pour les secours d’urgence. Mais le feu n’étant pas très étendu fut très vite éteint par les pompiers à 22h08. L’incendie n’a occasionné aucun dégât.

Krikor Amirzayan