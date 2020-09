Revue de la presse arménienne du 25 au 26 août 2020

43067 cas confirmés de coronavirus/ Au moment de la rédaction de cette revue, les autorités ont confirmé 43067 cas de coronavirus dans le pays dont 36726 ont été guéris et 861 patients sont décédés.

COVID19 : les États-Unis fournissent une aide supplémentaire de 1,43 dollars à l’Arménie/ Le gouvernement américain a alloué 1,43 million de dollars supplémentaires par l’intermédiaire du département d’État américain et de l’Agence américaine pour le développement international (USAID) pour faire face à l’impact du COVID-19 en Arménie. Au total, le gouvernement américain a engagé plus de 4 millions de dollars dans l’aide d’urgence à l’Arménie pour l’année fiscale 2020.

Un soldat arménien capturé par l’Azerbaïdjan/ Un officier de l’armée arménienne a été capturé par les forces azerbaïdjanaises au cours du week-end dans des circonstances contestées. Le Ministère arménien de la Défense a déclaré que l’officier junior, Gurgen Alaverdyan, s’était perdu en raison de « conditions météorologiques extrêmement défavorables » alors qu’il s’apprêtait à inspecter une position de la ligne de front arménienne samedi soir. Quant à la partie azerbaïdjanaise, elle a affirmé que ses troupes déployées dans le district de Goranboy, au nord du Karabakh, ont capturé Alaverdyan en repoussant une attaque de commando arménien tôt dimanche. Shushan Stepanyan, la porte-parole du Ministère de la Défense, a rejeté la déclaration azerbaidjanaise en la qualifiant de désinformation. Elle a déclaré que le Ministère avait lancé une enquête interne pour faire la lumière sur toutes les circonstances de la disparition d’Alaverdyan. Les médias azerbaïdjanais ont diffusé, entre-temps, une vidéo de militaires azerbaïdjanais insultant et humiliant l’officier arménien capturé. L’Ombudsman arménien, Arman Tatoyan, a condamné cette vidéo comme étant une manifestation de haine ethnique et une violation des conventions internationales. Tatoyan s’est adressé aux organisations internationales de défense des droits de l’homme, fen aisant état des violations flagrantes des droits de Gurgen Alaverdyan, ainsi que des violations flagrantes du droit humanitaire international. Le Comité international de la Croix-Rouge a déclaré mardi que ses représentants à Bakou tentaient de rendre visite à Alaverdyan.

La société russe « United Aircraft Corporation » va moderniser les avions de guerre arméniens/ Un contrat pour la modernisation et la réparation de la flotte de Su-25 de l’Arménie a été signé entre le Ministère arménien de la Défense et la société russe « United Aircraft Corporation » (UAC) lors d’une cérémonie à Moscou.

La Russie est prête à discuter de la livraison à l’Arménie des avions de guerre Su-30SM de génération 4+/Citant Interfax, la presse locale rend compte de la déclaration de la porte-parole du Service fédéral de coopération militaro-technique de Russie selon laquelle la Russie est prête à discuter avec l’Arménie de la fourniture d’un lot supplémentaire des Su-30SM de génération 4+. La presse rappelle qu’en 2019, l’Arménie avait acheté quatre avions Su-30SM à la Russie et Erevan avait annoncé son intention d’acheter de nouveaux avions.

Pachinian a félicité Zelensky à l’occasion du Jour de l’Indépendance/ La presse rend compte du message de félicitations de Nikol Pachinian au Président ukrainien à l’occasion de la Journée de l’indépendance du pays. « Je suis convaincu que grâce aux efforts communs, nous serons en mesure d’enrichir l’agenda des relations bilatérales arméno-ukrainiennes et de donner un nouvel élan aux relations amicales fondées sur les principes de respect mutuel et de confiance » dit notamment le message. Le Ministère arménien des Affaires étrangères a également publié un tweet de félicitations.

L’ex-président Kocharyan poursuit en justice la République d’Arménie/ L’ex-président Robert Kocharyan a lancé une action en justice contre l’Arménie en demandant le rétablissement de ses droits et une indemnisation pour les dommages non pécuniaires. L’avocat de Kocharyan, Hayk Alumyan, a déclaré à Aysor.am que lors de l’audience du 10 mars, alors que Kocharyan était à l’hôpital, la juge Anna Danibekyan avait rendu publiques des informations contenant du secret médical sur l’état de santé de Kocharyan sans sa permission. L’ex-président demande une indemnisation de 2 millions d’AMD (environ 3 519 euros) pour les dommages non pécuniaires.

Le Ministre de la santé dément les rumeurs sur sa démission/ Selon un décret du Premier ministre, le Ministre de la santé, Arsen Torosyan, a été autorisé à prendre trois semaines de vacances malgré la crise persistante du coronavirus en Arménie. Ce décret a coïncidé avec des articles de journaux disant que Torosyan aurait remis sa démission. Il a cependant désactivé ses comptes Facebook privés et officiels pour des raisons peu claires. La porte-parole du Ministre a rejeté les rumeurs de démission de Torosyan. Le quotidien Joghovourd a en même temps indiqué que le groupe de travail coordonnant la réponse du gouvernement à la pandémie de coronavirus a exigé de Torosyan un rapport financier détaillé. Le Ministère n’a ni confirmé ni réfuté ces informations. Néanmoins, il a publié une déclaration disant que depuis mars, les autorités sanitaires ont dépensé un total d’environ 10 milliards de drams (21 millions de dollars) pour le traitement des patients COVID-19 et d’autres mesures contre la maladie.

Rédaction : Lena Gyulkhasyan

Ambassade de France