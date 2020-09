Zohrab Mnatsakanyan signale le renforcement de l’armée turque en Azerbaïdjan

Les récents affrontements à la frontière arméno-azerbaïdjanaise étaient une erreur de calcul de Bakou, a déclaré le ministre arménien des Affaires étrangères Zohrab Mnatsakanyan dans une interview accordée au journal « Al-Akhbar ».

« Cela a montré que leurs capacités actuelles ne correspondent pas à leurs intentions bien connues », a déclaré le ministre.

« C’était une tentative de la partie azerbaïdjanaise de montrer un avantage militaire sur l’Arménie et le Haut-Karabagh, ce qui a effectivement été un échec. Les batailles de juillet ont démontré la capacité de l’Arménie à se défendre, à défendre sa population et ses frontières. De plus, les batailles de juillet ont clairement démontré qu’il ne peut y avoir de solution militaire au conflit du Haut-Karabagh », a ajouté le ministre Zohrab Mnatsakanyan.

Evoquant le rôle de la Turquie dans l’aggravation du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan ?, Le ministre a déclaré : « Nous avons été témoins du rôle déstabilisateur de la Turquie non seulement dans notre région, mais dans toutes les autres régions voisines. La projection de pouvoir, l’intrusion et l’ingérence dans la région du Caucase du Sud ne contribuent en aucune manière à la résolution pacifique du conflit et à la paix, la sécurité et la stabilité régionales. »

« Pendant les batailles de juillet, la Turquie a été le seul pays à soutenir et à alimenter les approches maximalistes de l’Azerbaïdjan. Ce soutien s’est accompagné d’une approche très agressive envers l’Arménie et le peuple arménien », a-t-il déclaré.

Premièrement, a noté le Ministre, la Turquie a publiquement encouragé l’Azerbaïdjan à adopter une position plus ferme contre l’Arménie et le Haut-Karabagh en communiquant ouvertement son soutien, y compris en matière militaire.

« Deuxièmement, la Turquie a proposé une posture militaire contre l’Arménie en lançant des exercices militaires à grande échelle dans les environs de l’Arménie et du Haut-Karabagh avec des mesures très provocantes », a déclaré le ministre Zohrab Mnatsakanyan.

Troisièmement, a-t-il ajouté, il y a un renforcement de l’armée turque en Azerbaïdjan, qui renforce et étend sa présence là-dessus.

« Quatrièmement, il y a des rapports de recrutement de combattants terroristes étrangers en Syrie dans le but d’être transférés en Azerbaïdjan », a-t-il dit.

« Nous avons vu le résultat d’un comportement similaire de la Turquie dans d’autres régions, qui a infligé d’immenses souffrances aux personnes vivant dans ces régions. Ainsi, nous devons être très vigilants dans le maintien et le renforcement de la paix et de la sécurité régionales », a déclaré le haut diplomate arménien.

Il a en outre noté que la politique de négation du génocide arménien de la Turquie a échoué en particulier ces derniers temps. La nouvelle vague de reconnaissance du génocide arménien a été marquée à la fois par une continuité et un changement dans la perception de cette question.

« Cette lutte pour la vérité, la justice historique et les droits humains se poursuit depuis plusieurs décennies sur tous les continents. Cependant, il y a une nouvelle dimension émergente importante dans la reconnaissance du génocide arménien et c’est les menaces de sécurité posées par la Turquie à ses régions et peuples voisins », a déclaré Zohrab MNatsakanyan.

« Personne ne veut que l’histoire se répète encore et encore et nous devons non seulement reconnaître le passé, mais aussi éviter que de nouvelles atrocités se reproduisent aujourd’hui et à l’avenir. Un État et ses dirigeants qui justifient le génocide et soutiennent les groupes terroristes engagés dans des atrocités identitaires constituent une menace qui doit être clairement définie comme telle », a-t-il ajouté.