La compagnie aérienne Ukraine International propose de relier Erévan vers des destinations d’Europe en passant par Kiev

La compagnie aérienne Ukraine International réalisera à partir du 1er octobre un certain nombre de nouveaux vols a indiqué le service de communication de la société. De nouvelles destinations à partir de Kiev seront en direction de Bruxelles, Düsseldorf, Londres, Bakou et Prague. Mais Ukraine International propose également de relier depuis les villes d’Amsterdam, Londres, Paris, Bruxelles, Milan, Düsseldorf, Muniche et Prague vers Dubaï, Le Caire, Bakou, Erévan, Istanbul et Tel Aviv. Et d’Erévan vers Amsterdam avec escale à Kiev. Ainsi les voyageurs d’Arménie auront la possibilité de relier Erévan à Amsterdam puis vers d’autres destinations d’Europe.

Krikor Amirzayan