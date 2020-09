Parade des chasseurs arméniens dans le ciel d’Erévan demain à l’occasion du 29e anniversaire de l’Indépendance de l’Arménie

Demain 21 septembre l’Arménie fête le 29e anniversaire de son indépendance obtenu par un vote le 21 septembre 1991. En raison du confinement et des mesures barrières contre l’épidémie du coronavirus, des rassemblements publics n’auront pas lieu. Mais un certain nombre de manifestations se dérouleront. Ainsi les forces de l’armée de l’air arménienne ont annoncé une parade des avions de chasse et hélicoptères militaires dans le ciel d’Erévan. Les 4 chasseurs Su-30SM -qui seront prochainement complétés par 4 à 8 autres appareils de même type qui seront acquis par l’Arménie à la Russie- seront également dans la parade aérienne. Les habitants de la capitale arménienne peuvent observer cette parade à partir de 11 heures.

Krikor Amirzayan