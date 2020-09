Arménie - L’Art du duduk, Haïg Sarikouyoumdjian

Haïg Sarikouyoumdjian, jeune maître du duduk (ce hautbois, si emblématique et évocateur du peuple arménien), privilégie une approche personnelle sobre et émouvante, entre improvisations et répertoire traditionnel ; une esthétique subtile également appliquée à la facture de ses propres instruments. Haïg Sarikouyoumdjian étudie le duduk en Arménie auprès de différents maîtres qui lui enseignent tant la technique de l’instrument et ses nuances de timbre que le répertoire traditionnel et ses subtilités (justesse des intonations, ambiguïtés rythmiques, travail de l’ornement, développement des modes). Parallèlement, il collabore à différents projets menés par Jordi Savall dont Istanbul, Mare Nostrum, la Tragédie Cathare, Esprit d’Arménie, etc.

