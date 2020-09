911 : la nouvelle vidéo de Lady Gaga inspirée de La couleur de la grenade du cinéaste arménien Parajanov

Lady Gaga a basé sa nouvelle vidéo pour le single « 911 » de Chromatica en grande partie sur le film d’art classique de 1969 du cinéaste arménien Sergei Parajanov, La couleur de la grenade.

Quand Gaga est présentée pour la première fois, elle est entourée de grenades réelles. L’affiche du film apparaît brièvement dans la vidéo. Le mot « prudence » en arménien (զգուշություն) est visible tout au long du court métrage.

Le clip a été réalisé par le cinéaste Tarsem Singh, qui a souvent cité Parajanov comme une influence majeure

La vidéo commence avec Gaga dans un désert étendu à côté d’un vélo cassé et des grenades renversées sur le sol. Alors que la chanson « 911 » commence, elle entre dans une mission remplie de personnes étrangement habillées, dont une infirmière, un homme se cognant la tête sur un oreiller et une femme berçant une momie.

Plus tard dans la vidéo, une planche vertébrale d’ambulance est amenée derrière Gaga et elle commence à pleurer. Une fois la chanson terminée, elle se réveille dans le monde réel avec des ambulanciers qui la soignent. Elle a été blessée dans un accident de voiture, et toutes les images du début de la chanson apparaissent comme des panneaux d’affichage dans la rue où l’accident s’est produit et d’autres personnes impliquées dans l’accident. Le désert, en fait, était le parc national de White Sands au Nouveau-Mexique.

« Ce court métrage est très personnel pour moi, mon expérience de la santé mentale et la façon dont la réalité et les rêves peuvent s’interconnecter pour former des héros en nous et tout autour de nous », a déclaré Lady Gaga sur Instagram.

« Quelque chose qui était autrefois ma vraie vie de tous les jours est maintenant un film, une histoire vraie qui est maintenant le passé et non le présent. C’est la poésie de la douleur », a-t-elle ajouté.

Le film original est un récit poétique de la vie du poète et musicien arménien du XVIIIe siècle Sayat-Nova. Parajanov a utilisé peu de dialogues réels dans le film, et la plupart de l’histoire est racontée à travers un récit, un son, de la musique et des cartes de titre occasionnelles.