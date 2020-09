Le procureur du district de San Francisco indigné par l’incendie criminel de l’Église arménienne

Le procureur du district de San Francisco Chesa Boudin a exprimé son indignation face à l’incendie criminel de l’église arménienne.

« La communauté arménienne de San Francisco s’est réveillée aujourd’hui avec un incendie criminel dans leur église. Il n’y a pas de place pour ce comportement criminel lâche et haineux à San Francisco. Nous soutenons la communauté arménienne contre la haine », a déclaré M. Boudin dans un message sur Twitter.

Un bâtiment à côté d’une église arménienne à Laurel Heights à San Francisco a brûlé dans la nuit de jeudi.

Les expéditeurs ont reçu des informations vers 4 heures du matin d’un incendie dans le bâtiment à côté de l’église apostolique arménienne Saint-Grégoire. Les équipes de pompiers sont arrivées sur les lieux peu de temps après et ont réussi à l’empêcher de se propager à l’église, mais le bâtiment a été détruit.



« Le service d’incendie de San Francisco a réagi immédiatement, cependant, le bâtiment a subi une grande perte » ont écrit le Père Smpad Saboundjian et le président de l’église Rostom Aintablian dans un message aux paroissiens.

Alex Bastian, chef de cabinet adjoint du bureau du procureur du district de San Francisco, a publié des photos de la destruction de l’incendie sur Twitter, déclarant qu’il était troublé que quelqu’un brûle l’église dans laquelle il a été baptisé.

« Dans un certain contexte, dans notre histoire et dans le monde entier, chaque fois que les Arméniens sont ciblés, ils viennent pour nos églises et nos écoles », a tweeté Alex Bastian.

"Mais tu sais quoi ? Il est très difficile de terroriser ma communauté, peu importe les efforts des gens. Nous sommes endurcis par les millénaires d’épreuves et les siècles d’injustice. La plupart d’entre nous, dans la communauté, sont des réfugiés, ou des enfants de réfugiés, originaires de zones de guerre du monde entier. »

« Voici donc un autre message aux auteurs de cet acte lâche, nous ne serons pas terrorisés, intimidés ou intimidés », a écrit Alex Bastian.

L’incident survient moins de deux mois après que des vandales pro-azerbaïdjanais ont attaqué l’école arménienne Krouzian Zekarian Vasbouragan de San Francisco.