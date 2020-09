Un officiel arménien craint la résurgence du coronavirus

Le taux d’infection par le COVID-19 en Arménie pourrait à nouveau augmenter après deux mois de baisse constante, a averti vendredi la vice-ministre de la Santé Lena Nanushian.

Elle a déclaré que la réouverture mardi de toutes les écoles et universités arméniennes pourrait contribuer à une résurgence des cas de coronavirus.

Le ministère de la Santé a enregistré entre 239 et 295 nouveaux cas quotidiens au cours des trois derniers jours, contre une moyenne d’environ 150 cas signalés la semaine dernière. Un quasi-doublement des tests de coronavirus effectués quotidiennement à travers le pays semble être la principale raison de l’augmentation.

Néanmoins, les responsables de la santé sont préoccupés par les dernières statistiques sur le COVID-19. Le Premier ministre Nikol Pashinian a fait écho à leurs préoccupations lors d’une réunion du cabinet jeudi. Il a déclaré que la police arménienne ne devait pas être indulgente envers les personnes refusant de porter des masques obligatoires dans les espaces publics.

Faisant référence aux données de son ministère, Lena Nanushian a déclaré que plus de personnes avaient contracté la maladie que s’en remettaient ces derniers jours. Cela se traduira probablement par une nouvelle augmentation des cas de coronavirus dans les semaines à venir, a-t-elle déclaré.

« Il est vrai que nous effectuons maintenant un plus grand nombre de tests », a-t-elle déclaré au service arménien de RFE / RL. « Mais nous devons prendre en compte les facteurs affectant ces indicateurs. À savoir, la mobilité accrue de la population et la réouverture des écoles et autres établissements d’enseignement, qui contribueront également aux flambées de [COVID-19]. « Lena Nanushian a déclaré que le respect des protocoles de sécurité stricts et stricts pour les écoles et les universités sera donc essentiel. Elle a insisté sur le fait que le gouvernement avait raison d’exiger de tous les élèves qu’ils portent des masques pendant les cours. »Tout ce que nous avons à faire est de suivre les règles et de garantir le port de masques par les enfants, plutôt que de rechercher des sources d’informations douteuses pour affirmer que les masques sont nocifs [pour leur santé.] Ce n’est pas vrai", a ajouté la responsable.

Le ministère de la Santé a enregistré un total de 46 910 cas de coronavirus et 926 décès causés par eux depuis le début de la pandémie. Selon lui, le nombre de cas actifs dans le pays d’environ 3 millions s’élevait à 3330 vendredi matin.