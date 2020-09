L’Arménie recensait l’an dernier 24 221 monuments et sites historiques

Selon des données officielles établies en 2019 le territoire de la République d’Arménie recensait 24 221 sites ou monuments historiques. Selon ces mêmes données 995 de ces sites et monuments se trouvent à Erévan. La région la plus riche en monuments et sites en Arménie est le Gegharkunik qui ne compte pas moins de 5 267 sites. L’an dernier 119 nouveaux sites furent découverts dont 106 furent officiellement recensés et intégrés dans la liste officielle.

Krikor Amirzayan