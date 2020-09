Ankara condamne un journal grec qui avait invité Erdogan à « aller se faire foutre »

Istanbul, 19 sept 2020 (AFP) - La Turquie a condamné samedi la publication

par un journal grec, Demokratia, d’une manchette invitant, en turc, le

président Recep Tayyip Erdogan à « aller se faire foutre », et appelé les

autorités grecques à traduire en justice les responsables.

"Le gouvernement turc condamne de la manière la plus ferme la publication

d’insultes visant notre président (...) en première page d’un journal

d’extrême droite", a déclaré le directeur de la communication de la présidence

turque, Fahrettin Altun, dans une lettre au porte-parole du gouvernement grec,

Stelios Petsas, rendue publique samedi.

Il a appelé les autorités grecques à traduire en justice les responsable de

cet acte « éhonté ».

Le ministère grec des Affaires étrangères avait fait valoir vendredi que la

liberté d’expression était protégée dans l’Union européenne dont la Grèce est

un pays membre, tout en soulignant que "le recours à des insultes est

contraire à la culture politique de notre pays et ne peut qu’être condamné".

Vendredi, le ministère des Affaires étrangères a convoqué l’ambassadeur de

Grèce à Ankara après cette publication. Le chef de la diplomatie turque,

Mevlut Cavusoglu, avait dénoncé le "vil titre à l’encontre du président

Erdogan" publié par le journal grec.

Cet incident intervient sur fond de tensions entre la Turquie et la Grèce

au sujet de la Méditerranée orientale, aggravées fin août lorsque les deux

pays ont effectué des manœuvres militaires rivales.

Cette crise est née de l’envoi par Ankara d’un navire de prospection

sismique dans des zones revendiquées par la Grèce et supposées être riches en

réserves gazières. Ce navire est finalement rentré au port.

Mais la mission d’un autre navire turc de prospection, le Barbaros

Hayrettin Pasa, a été prolongée au large des côtes chypriotes jusqu’au 18

ocotbre, a rapporté vendredi le système d’alerte maritime NAVTEX. Un bateau de

forage restera également dans la zone jusqu’au 12 octobre.

M. Erdogan s’était dit vendredi prêt à rencontrer le Premier ministre grec

Kyriakos Mitsotakis s’il voyait des signes de « bonne volonté » de sa part dans

ce dossier.

Dans un entretien au quotidien grec Naftemporiki, le ministre grec des

Affaires étrangères Nikos Dendias a déclaré qu’un dialogue ne pourrait

s’engager que si Ankara mettait « fin aux menaces et aux provocations ».

"Un dialogue substantiel doit se baser sur les lois internationales et de

bonnes relations de voisinage", a-t-il ajouté.

Le président français Emmanuel Macron, dont le pays soutient la Grèce,

s’est réjoui de la volonté turque de dialoguer.

"À Ajaccio (lors d’une réunion avec des dirigeants du sud de l’Europe la

semaine dernière), nous avons adressé un message clair à la Turquie :

réouvrons un dialogue responsable, de bonne foi, sans naïveté. Cet appel est

désormais aussi celui du Parlement européen. Il semble avoir été entendu.

Avançons", a-t-il écrit dans la nuit de vendredi à samedi sur Twitter en

français et en turc.

La crise est au programme d’un sommet européen les 24 et 25 septembre à

Bruxelles.