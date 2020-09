Le ministre arménien des affaires étrangères reçu par le Pape Tawadros II

Le 13 septembre, dans le cadre d’une visite de travail en Égypte, M. Zohrab Mnatsakanian, ministre arménien des Affaires étrangères, a été reçu par Sa Sainteté Tawadros II, Pape d’Alexandrie et Patriarche de l’Église orthodoxe copte en sa résidence du Caire.

Durant cette entrevue, Zohrab Mnatsakanian a souligné l’importance des liens séculaires qui unissent les Arméniens et les Coptes à travers une foi et des valeurs communes.

Ont également été abordés les questions du respect des droits des minorités religieuses et de la coexistence pacifique entre fidèles et peuples de diverses religions. Le Patriarche et le ministre Mnatsakanian ont réaffirmé l’impérieuse nécessité de contrer ensemble la violence des mouvements extrémistes en prônant les valeurs spirituelles que partagent tous les croyants. Le ministre arménien des Affaires étrangères a déclaré que dans ce contexte « L’Arménie œuvre de diverses manières dans un certain nombre d’instances internationales pour la défense les droits des minorités les plus fragiles, pour le respect de la pluralité religieuse, le renforcement de ces dernières ».

Comme l’Église arménienne, l’Église copte appartient à la famille des « Églises Orthodoxes orientales » qui regroupe également les différents patriarcats Syriaques (Moyen-Orient et Inde), les Eglises d’Ethiopie et d’Erythrée).

Lors de la création du Patriarcat arménien de Constantinople en 1461, le sultan Mehmet II avait placé l’Église Copte d’Égypte dans la juridiction du Patriarche arménien qui devenait ainsi responsable de tous les chrétiens de l’Empire ottoman ne relevant pas du Patriarcat grec. Ce statut a été maintenu jusqu’au début du 20e siècle. L’Église arménienne entretient des liens très étroits avec cette Église qu’elle considère comme une Église-sœur [Քոյր Եկեղեցի].

Sahak Sukiasyan