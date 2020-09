Un ancien chef de la police arménienne inculpé pour ses menaces contre les journalistes de RFE / RL

L’ancien chef de la police arménienne, Vladimir Gasparian, a été inculpé pour avoir menacé deux journalistes du service arménien de RFE/RL et entravé leur travail sur un rapport concernant les plans du gouvernement pour démanteler des maisons privées construites illégalement près du lac Sevan.

Le 8 août, Gasparian a dirigé son véhicule en direction des reporters, les écrasant presque, après avoir vu qu’ils filmaient sa luxueuse maison située dans la région du lac. Il les a menacés de violence et, utilisant un langage offensant, les a forcés à effacer leurs images.

Le service arménien de RFE/RL a rapporté l’incident à la police, que Gasparian a dirigée pendant sept ans avant d’être démis de ses fonctions après le changement de gouvernement du pays en mai 2018.

« Nous demandons que la police enquête sur l’incident et que M. Gasparian soit tenu responsable de la mise en danger des journalistes qui ne faisaient que leur travail », a déclaré la présidente par intérim de RFE/RL, Daisy Sindelar, dans un communiqué.

La commission d’enquête arménienne a déclaré jeudi que M. Gasparian a été formellement accusé d’« obstruction aux activités professionnelles légitimes des journalistes », un crime passible d’amendes et d’une année de travaux forcés. Dans une déclaration, l’agence d’application de la loi a indiqué que l’ancien chef de la police a signé un engagement écrit de ne pas quitter le pays en attendant l’enquête.

Gasparian a nié tout méfait suite à cet incident. Il n’a pas réagi immédiatement à l’acte d’accusation.

La commission d’enquête a annoncé le 2 septembre qu’elle avait lancé une enquête séparée sur la légalité de la villa de Gasparian et des autres propriétés au bord du lac qui constituent un vaste ensemble. Elle a déclaré que certaines de ces propriétés pourraient avoir été construites et officiellement enregistrées en violation des lois arméniennes qui réglementent strictement la construction dans cette zone écologiquement sensible.

Le nouveau ministre de l’environnement, Romanos Petrosian, a déclaré le mois dernier que les autorités commenceront bientôt à démanteler les constructions illégales près du lac Sevan. Plusieurs autres anciens hauts fonctionnaires seraient également propriétaires de maisons situées à cet endroit.