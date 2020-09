NAM : Comment qualifiez-vous vos débuts et quel fut le chemin qui vous amena à réaliser votre mission culturelle ?

Gaguik Ginosyan : Mon mentor fut Hayrik Mouradian, un grand nom pour notre civilisation et un homme qui contribua à sauver un grand nombre de chants de notre répertoire traditionnel. Si son domaine était celui du chant, il était évidemment possible de faire le lien avec nos danses. Je suis originaire d’Akhaltsikhé dans le Djavakhk et nous avons des racines qui nous viennent de Garin (actuelle Erzeroum). Mon père dansait nos danses traditionnelles mais la politique de l’URSS empêchait alors l’expression réelle de notre culture en la contenant dans son idéologie. Nous perdîmes beaucoup et non pas seulement beaucoup de richesses culturelles mais aussi, comme moi, des aïeux, porteurs d’un héritage, qui partirent à la seconde guerre mondiale sans retour. Il fallait alors redonner du sens à cet héritage en étudiant leurs origines, leurs sens profonds ainsi que nos mythologies. J’ai alors commencé par les danses du Djavakhk tout en prenant en compte qu’une partie considérable de la population tient ses racines de Garin après leur émigration dans les années 1830. Je fus aidé dans cette tâche d’abord pour comprendre la symbolique de la danse traditionnelle par l’arménologue Jenya Khachatrian puis par Srbuhi Nersisian pour les danses de Garin en particulier. Je fis le tour des villages du Djavakhk pour observer ce qui était perpétué notamment à travers les différents événements comme les mariages ou les fêtes comme Vartavar. Je trouvais différents recueils concernant les danses sauvegardées au Djavakhk dont les premiers datent de 1907-1908. En 2001, je fondais l’ensemble de danse ainsi que la fondation « Garin » qui nous permirent d’élargir nos zones géographiques d’études petit-à-petit vers l’Artsakh, l’Arménie Occidentale, Védi, Artashat, le Shirak mais également à travers la diaspora notamment avec l’Arménie Iranienne (Parskahayk) où furent recueillis des reliques des danses pratiquées à Jugha et à Ourmia ou avec le Liban et particulièrement avec les arméniens d’Anjar héritiers des danses de Musaler. Nous sommes vites arrivés au constat qu’il n’y avait pas une seule province historique arménienne qui n’ait pas eu de particularismes à travers la danse. Notre mission est d’ores et déjà claire : faire revenir à leurs sources les arméniens. J’ai travaillé avec mes collaborateurs jusqu’à aujourd’hui en publiant de très nombreux articles et études en ce sens. Nous nous sommes penchés sur Gomidas et les 400 chants de son répertoire mais aussi les 8 danses qui le composent. Parmi ses écritures, il y avait de nombreuses évocations des danses traditionnelles de nos régions et nous sommes arrivés à faire ressortir deux mélodies, exercice qui fut bien difficile.

NAM : Vous vous êtes heurté à un chemin parsemé de nombreuses embûches, quels sont ces embûches hier et aujourd’hui ?

Gaguik Ginosyan : Premièrement, l’assistance de la part de l’état fut particulièrement faible. Souvent, tout ce qui relevait du national était relégué au second plan. En 2007, pour porter notre mission à un plus haut niveau, nous avons fondé le théâtre ethnographique. Tout d’abord avec nos danses martiales, il fallait comprendre leur psychologie, leur contexte pour ensuite comprendre la conviction et les idées qu’elles contiennent. Souvent, ce sont les relations avec le ciel, l’amour, la souffrance qui ressortent mais il faut aussi comprendre les cris de guerre. Pour expliquer au public le fond de ces créations, nous avons sorti plusieurs documentaires dont « Le Hayrik du chant arménien » ou d’autres documentaires à propos de l’expérience de guerre de nos anciens par exemple. Puis nous avons remis à jour 7 de nos épopées nationales à travers la danse dont nous avons fait la représentation sur la scène en puisant à travers les « Fous de Sassoun » ou Gomidas. Dernièrement, nous avons effectué une représentation pour les 150 ans de Gomidas en Novembre 2019 et en Février de cette année. Mais après la crise du COVID-19, nous avons été obligés d’arrêter nos entrainements. Quoi qu’il en soit, nous attendons plus de considération de la part de l’état. Nous continuons à financer l’ensemble Garin avec les moyens à notre disposition et en attirant de nouvelles personnes dans notre projet. Si cela est une des premières barrières auxquelles nous nous heurtons, la deuxième est le fait que la culture nationale est souvent absente des retransmissions. A la télévision, il y a de plus en plus de shows et de moins en moins de place pour l’éducation. Nous sommes pour des quotas pour toutes les chaînes de télévision afin que soient diffusés des programmes journaliers autour de la culture et la conscience nationale plutôt que les innombrables séries indiennes. Certaines obligations sont appliquées à minuit avec notre hymne national mais on ne peut pas se contenter de cela. Pour atteindre les masses, nous investissons d’autres espaces publics comme avec nos cours de danse à ciel ouvert ou dans le centre Narekatsin ou le festival « Goutan » à Cascade qui rassemblent des milliers de personnes. Si la culture nationale ne rapporte pas beaucoup d’argent, la demande est néanmoins très grande. Les spectacles étaient jusqu’alors nos meilleurs moyens pour atteindre le public mais nous avons depuis longtemps compris que le cœur de la problématique est dans le secteur de l’éducation. Ainsi, cette fois grâce à l’état, nous avons fait entrer l’enseignement des danses nationales arméniennes dans pas moins de 330 écoles soit 1/3 des écoles de toute la république. Nous aimerions également pouvoir enseigner à distance. A partir du 1er septembre, nous intégrerons les académies de nos forces armées pour l’enseignement des danses martiales qui seront réalisées par les instructeurs de l’armée. Le but est bien évidemment de consolider la conscience et l’union nationale et de faire progresser le champ des idées et des convictions. Avec l’aide de nos amis, nous avons pu réunir 15 danses martiales dans des DVD ou des ouvrages. Il nous aura fallu trois décennies.



NAM : Pouvons-nous dépasser le stade de Folklore et entrer vraiment dans les foyers arméniens dans leurs vies quotidiennes ?

Gaguik Ginosyan : Tous les foyers arméniens n’avaient pas leurs danses et il y avait une certaine inégalité, les habitants de Sassoun ou d’Akhalkalak connaissaient bien et pratiquaient fréquemment leurs danses au contraire d’autre contrées. Mais nous en sommes aujourd’hui à un point où les danses traditionnelles peuvent disparaître si elles ne réintègrent pas les foyers. Nous observons des tendances timides où lorsque dans des mariages de 150-200 personnes, les invités dansent un kotchari. Nous devons approfondir et poursuivre dans la voie des véritables danses arméniennes qui ont été menacées par l’introduction de cultures populaires faussement appropriées chez les arméniens comme les cultures caucasiennes ou le Rabiz. Malheureusement, ces dernières ont pris le dessus dans les couches populaires. Nos groupes de danse interviennent dans de nombreux mariages en invitant les convives à danser arménien, nous voulons clairement réintégrer les milieux populaires. La transmission joue également un rôle important. Nous avions dernièrement un jeune du Geghargounik qui est revenu de l’armée et dont le grand-père dansait des danses traditionnelles mais dont le talent avait été oublié. Nous avons pu redonner un souffle à sa danse en l’intégrant dans nos répertoires et en l’enseignant convenablement à son petit-fils qui est un de nos meilleurs danseurs actuellement. Dans tous les cas, mon avis est que c’est le peuple qui doit danser et non quelques groupes car si ces groupes se dévient de leur mission et de leur essence, le peuple doit être capable de les rappeler à l’ordre, c’est cela l’équilibre voulu.

La danse peut également dans certains cas être une ultime relique qui rattache à une identité presque entièrement perdue, je pense notamment aux descendants d’arméniens dans nos terres historiques occupées.

Oui, nous avons eu quelques expériences avec les habitants de Hamshen (région proche de la mère noire) et notre association Narekatsin avait invité certains Hamshentsis à venir visiter l’Arménie. Certains se sentaient entièrement arméniens, d’autres à moitié, d’autres pas du tout. Certains ont pleuré lors de la visite à la mère patrie, d’autres n’ont peut-être rien ressenti. La découverte et l’acceptation des racines est chose encore assez complexe là-bas. Sinon, il y avait un arménien vivant aux Etats-Unis qui nous avait aidé il y a quelques années à participer à un festival de danse dans le Dersim. Nous y sommes allés avec notre ensemble Garin et nous y avons dansé. Certains spectateurs kurdes disaient se rappeler des danses de leurs anciens, cela nous a interloqué. Nous avons par la suite envoyé des professeurs de langue arménienne dans la région.

NAM : Que peut nous apporter l’expression de la véritable nature de la culture arménienne dans nos relations avec les autres nations et les autres civilisations ?

Gaguik Ginosyan : Il n’est pas obligatoire de seulement exprimer la nature nationale dans les différentes œuvres mais je dirais néanmoins que devenir une valeur reconnue internationalement n’est permis que grâce à un enracinement profond. Tamanian prônait une architecture moderne d’essence arménienne, c’est ce qui lui a permis d’entrer dans l’histoire. Aram Khachatourian a su également concilier de nombreux éléments en étant unanimement accepté par la terre entière. On ne peut pas effacer ces œuvres. Nous recevons aujourd’hui des spécialistes du monde entier qui viennent étudier nos danses nationales et nos Sharakans (chants liturgiques arméniens). Si nous faisons des concessions pour plaire au monde, nous deviendrons inintéressants. C’est pourquoi il faut parler dans le langage du monde, mais dans notre essence spécifique. Notre état doit pour cela être fort. Je me souviens qu’auparavant, dans les cérémonies officielles, il n’y avait presque jamais de danses traditionnelles mais uniquement des chants d’amour. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Avec nos danses enracinées, nous prônons la noblesse de corps et d’esprit aux spectateurs.

PROPOS RECUEILLIS PAR ARAM KAYAYAN