Le Premier ministre a adressé un message de félicitations à la communauté juive à l’occasion de Roch Hachana

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a adressé un message de félicitations à la communauté juive d’Arménie à l’occasion du Nouvel An juif, Rosh Hashanah. Le message dit :

"Chers représentants de la communauté juive d’Arménie,

Je vous félicite chaleureusement pour le Nouvel An juif, Roch Hachana.

Aujourd’hui, la communauté juive d’Arménie et tout le peuple juif célèbrent la belle fête qui symbolise le début de l’année. Que cette nouvelle année soit une année de paix, de prospérité et de progrès. Et que les liens séculaires continuent à se renforcer conformément aux nouvelles réalités, pour développer les liens existants entre nos peuples.

Je vous félicite à nouveau à l’occasion de Roch Hachana et je souhaite à nos compatriotes juifs une bonne santé et le meilleur ".