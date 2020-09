Des militants d’ONG ripostent à Pashinian

Les représentants de plusieurs groupes civiques ont déploré jeudi la réaction de colère du Premier ministre Nikol Pashinian face à leurs critiques sur le choix de trois nouveaux membres de la Cour constitutionnelle arménienne confirmé par le Parlement.

Les organisations non gouvernementales financées par l’Occident ont exprimé en début de semaine de sérieuses préoccupations concernant deux des juges nommés par le gouvernement de Pashinian et une convention nationale de juges, déclarant qu’ils étaient liés à l’ancienne direction de l’Arménie.

L’un d’eux, Yervand Khundkarian, est à la tête de la Cour de cassation depuis deux ans, tandis que l’autre, Edgar Shatirian, a enseigné le droit dans une université. Certains militants civiques affirment que leur élection mardi par le parlement arménien contrôlé par le bloc My Step au pouvoir a constitué une trahison des objectifs de la « révolution de velours » de 2018 qui a amené Pashinian au pouvoir.

Le Premier ministre a fustigé les critiques lors de son intervention à l’Assemblée nationale mercredi. Il a affirmé qu’ils se préoccupent avant tout de leurs propres intérêts locaux, plutôt que de l’État de droit. Il a également déclaré qu’ils ne peuvent pas agir comme « d’ardents défenseurs des valeurs de la révolution » parce qu’ils n’ont joué aucun rôle dans le soulèvement populaire au départ.

Daniel Ioannisian, de l’Union des citoyens informés, a mis au défi Pashinian de citer des noms au lieu de « parler de tout le monde de manière abstraite ».

Ioannisian a déclaré que lui et d’autres militants mécontents ont le droit moral de s’exprimer sur la question en raison de leur histoire de défense des droits de l’homme dans le pays. En outre, a-t-il dit, de nombreux loyalistes de Pashinian ont travaillé pour l’ancien régime ou n’ont pas participé à la révolution pour d’autres raisons.

« Même si un groupe voulait voir certaines personnes rejoindre la Cour constitutionnelle, quel mal y a-t-il à cela ? » a déclaré Levon Barseghian, le chef du Club des journalistes d’Asparez, basé à Gyumri.

Barseghian a insisté sur le fait que l’administration de Pashinian a pris de « mauvaises décisions » concernant les nouveaux membres de la Cour constitutionnelle. « La crise constitutionnelle dans le pays n’a pas été résolue », a-t-il déclaré. « La crise ne concernait pas le remplacement de trois juges. Il s’agit de réformes radicales, dont une réforme de la Cour constitutionnelle ».

Pendant plus d’un an, Pashinian s’est trouvé dans une impasse avec sept des neuf juges de la Cour constitutionnelle installés avant la révolution. Il a fait pression sur eux pour qu’ils démissionnent, les accusant de maintenir des liens étroits avec les anciens dirigeants « corrompus » du pays et d’entraver ses réformes judiciaires.

Trois de ces juges ont été évincés de manière controversée à la suite des amendements constitutionnels adoptés par les autorités actuelles en juin. Ces amendements ont également obligé Hrayr Tovmasian à démissionner de son poste de président du tribunal, mais à rester juge.

Tovmasian et les juges évincés ont refusé de démissionner, déclarant que leur révocation était illégale et motivée par des raisons politiques. Ils ont fait appel à la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) pour qu’ils soient réintégrés.