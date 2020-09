Inauguration de l’ambassade d’Arménie en Israël

L’Arménie a inauguré son ambassade en Israël un an après avoir décidé de renforcer ses relations diplomatiques avec l’État juif.

L’ouverture de l’ambassade arménienne à Tel-Aviv, initialement prévue pour le début de cette année, a été retardée par la pandémie de coronavirus.

Un site d’information en langue russe, Vesti Izrail, a rapporté qu’un haut responsable du ministère israélien des affaires étrangères a assisté à la cérémonie d’ouverture qui s’est tenue jeudi. Il a cité le fonctionnaire, Itzhak Carmel-Kagan, qui a déclaré que l’ambassade faciliterait un « dialogue constructif » entre les deux pays.

La mission arménienne, située dans un immeuble de bureaux de Tel Aviv, a commencé à fournir des services consulaires le mois dernier. Par ailleurs, l’ambassadeur Armen Smbat a rencontré les dirigeants de la communauté arménienne en Terre Sainte, dont le patriarche Nourhan Manougian, basé à Jérusalem.



Le gouvernement arménien a décidé d’ouvrir l’ambassade en septembre 2019, déclarant qu’elle allait non seulement « donner un nouvel élan » à ses relations avec Israël, mais aussi contribuer à assurer la présence continue de l’Église apostolique arménienne en Terre Sainte.

Cette décision a été saluée par les dirigeants israéliens mais critiquée par certains responsables en Iran, un partenaire étranger clé de l’Arménie. L’ambassadeur arménien en Iran, Artashes Tumanian, a assuré en juin dernier un haut responsable du ministère iranien des affaires étrangères que Erevan reste attachée à ses relations « amicales » avec la République islamique malgré son désir d’améliorer les liens entre l’Arménie et Israël.

L’Arménie et Israël ont établi des relations diplomatiques en 1992 mais n’ont pas eu d’ambassades dans leurs capitales respectives jusqu’à présent. Les anciens ambassadeurs arméniens auprès de l’État juif étaient basés à Paris, au Caire et à Erevan.

Les relations entre l’Arménie et Israël ont longtemps été glaciales, reflétant les différentes priorités géopolitiques des deux États. Erevan a exprimé à plusieurs reprises son inquiétude concernant les milliards de dollars d’armes que les sociétés de défense israéliennes ont vendues, avec la bénédiction du gouvernement israélien, à l’Azerbaïdjan au cours de la dernière décennie.

« Israël devrait mettre fin à cette affaire mortelle avec l’Azerbaïdjan », a déclaré le diplomate arménien Zohrab Mnatsakanian à la suite des combats meurtriers qui ont éclaté à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan en juillet.

L’armée azerbaïdjanaise a attaqué des cibles militaires et civiles arméniennes avec des drones de fabrication israélienne pendant la semaine d’hostilités. L’armée arménienne a affirmé avoir abattu ou intercepté 13 d’entre eux.