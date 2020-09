L’ONU évoque des crimes de guerre dans les zones sous contrôle turc

Genève, (AFP) - Des crimes de guerre pourraient avoir été

commis dans les zones syriennes sous contrôle de la Turquie ou des groupes

armés qu’elle soutient, a alerté vendredi la Haute-Commissaire de l’ONU aux

droits de l’Homme Michelle Bachelet.

Dans un communiqué, le Haut-Commissariat de l’ONU décrit une situation des

droits humains « sombre » dans certaines parties du nord, du nord-ouest et du

nord-est de la Syrie qui sont sous le contrôle des forces turques et des

groupes armés qui leur sont affiliés, avec une violence et une criminalité

répandues.

"Les personnes vivant dans ces régions dont les droits ont été violés ont

droit à une protection et à un dédommagement", a affirmé Michelle Bachelet.

Elle a "exhorté la Turquie à lancer immédiatement une enquête impartiale,

transparente et indépendante sur les incidents que nous avons observés, à

rendre compte du sort des personnes détenues et enlevées par les groupes armés affiliés et à poursuivre les auteurs de ce qui pourrait, dans certains cas,

constituer des crimes au regard du droit international, notamment des crimes

de guerre« . »Ceci est d’autant plus important, a-t-elle ajouté, que nous avons reçu des

rapports inquiétants selon lesquels certains détenus et personnes enlevées

auraient été transférés en Turquie suite à leur détention en Syrie par des

groupes armés affiliés" à Ankara.

La Turquie, qui contrôle par le biais de groupes armés syriens qu’elle

soutient de vastes territoires en Syrie, a vigoureusement rejeté ces

accusations.

"Nous rejetons entièrement les allégations infondées contre des groupes de

l’opposition syrienne opérant sur le terrain pour combattre le terrorisme et

permettre le retour des réfugiés", a indiqué le ministère des Affaires

étrangères turc dans un communiqué.

Il a aussi rejeté "les allégations infondées à l’encontre de notre pays en

lien avec ces groupes et les critiques injustifiées de la Haute-Commissaire de

l’ONU aux droits de l’Homme contre notre pays".

Le ministère turc a aussi accusé l’Onu d’avoir omis de signaler dans son

communiqué les « violations » commises par le régime syrien et par les milices

kurdes des YPG.

L’ONU indique avoir constaté ces derniers mois la répétition d’un schéma

alarmant de graves violations dans ces régions, notamment à Afrin, Ras al-Ain

et Tel Abyad, majoritairement kurdes, où une augmentation des meurtres, des

enlèvements, des transferts illégaux de personnes, des confiscations de terres

et de biens, et des expulsions forcées ont été documentées.

Du 1er janvier au 14 septembre, le Haut-Commissariat a confirmé la mort

d’au moins 116 civils due notamment à des engins explosifs improvisés (EEI).

Environ 463 civils ont été blessés.

"Les groupes armés affiliés à la Turquie ont également confisqué et pillé

des maisons, des terres et d’autres biens privés et commerciaux sans nécessité

militaire apparente, et ont occupé nombre d’entre eux avec leurs propres

familles", a détaillé le Haut-Commissariat.

Parmi d’autres violations graves des droits de l’homme, l’ONU a également

documenté l’enlèvement et la disparition de civils, y compris femmes et

enfants, dont le sort reste pour certains inconnu.