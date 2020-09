Sur ordre d’Aliev les Services azéris ont tenté en vain d’enlever le blogueur russo-israélien Alexandre Lapshin à Riga (Lettonie)

Le bloggeur russo-israélien Alexandre Lapshin affirme que les autorités azéries ont tenté de l’enlever une nouvelle fois alors qu’il se trouvait dans les pays Baltes. « A Londres, lorsque je devais me rendre en Lettonie un journaliste de la BBC m’a appelé et dit qu’il voulait me voir d’urgence. Lors de notre entretien avec le journaliste il y avait également deux autres hommes. Ils m’ont dit avoir des informations et qu’il ne fallait pas aller en Lettonie car là-bas Ali Nagiyev le responsable des Services de la Sécurité nationale d’Azerbaïdjan avait donné des ordres me concernant. Selon les sources britanniques à Riga ils devaient soit m’enlever soit m’assassiner » dit Alexandre Lapshin.

Bakou a lancé plusieurs mandats internationaux pour arrêter Alexandre Lapshin. Ce dernier va à Riga et se fait arrêter par les Services de Sécurité de Lettonie durant trois jours. Les autorités lettones désirant par cette arrestation savoir le rôle de l’Azerbaïdjan dans cette affaire ainsi que de ses alliés. Mais le plan azéri a échoué et Alexandre Lapshin a été libéré au bout de trois jours…

Ce blogueur qui a plus de 300 000 abonnés a été arrêté en 2016 à Minsk (Biélorussie) sur ordre de l’Azerbaïdjan au motif de s’être rendu en Artsakh sans l’autorisation de Bakou. La Biélorussie l’avait aussitôt extradé vers Bakou. Une extradition qui avait crée une vive tension entre l’Arménie et la Biélorussie. La diplomatie israélienne et russe avaient pris également en main le dossier pour demander la libération d’Alexandre Lapshin. Ce dernier avait fini par être libéré en 2018 après presque deux ans de cauchemar dans les prisons azerbaïdjanaises dont sept mois dans une prison en confinement solitaire ce qui est contraire au droit international et ce qui est considéré comme un cas de torture. Il a intenté une action à la CEDH pour faire condamné l’Azerbaïdjan et également la Biélorussie pour cet enlèvement politique.

Krikor Amirzayan