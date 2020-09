Levon Aronian et Sergueï Movsisyan prennent part au championnat d’Allemagne des échecs avec le club champion Baden-Baden

Le championnat d’Allemagne (Bundesliga) des échecs vient de débuter avec 8 clubs. Dans l’équipe de Baden-Baden la plus forte de la Bundesliga prennent part deux Arméniens, Levon Aronian (numéro 7 mondial et qui fut longtemps numéro 2 derrière Magnus Carlsen) ainsi que Sergueï Movsisyan. Lors de la première journée (1er tour) Levon Aronian a fait partie nulle face à Georg Meiyer et Sergueï Movsisyan n’a pas joué. Baden-Baden a gagné 6,5-1,5 face à son adversaire.

Krikor Amirzayan