N’ayez pas peur de faire des erreurs, dit Pachinian à ses alliés

Le Premier ministre Nikol Pachinian a exhorté son équipe politique à ne pas craindre de commettre des erreurs et prendre des décisions impopulaires dans la mise en œuvre de son ambitieux programme de réformes façonné par la Révolution de velours de l’Arménie en 2018.

« La plus grande menace pour le gouvernement révolutionnaire, formé dans une atmosphère de sympathie et d’affection généralisée, est de posséder une volonté d’avoir »raison« », a déclaré Pachinian dans un long message publié sur Facebook vendredi.

« Un gouvernement qui a créé la substance de la Révolution ne doit prendre que des mesures stratégiques sans avoir peur des erreurs et en les commettant parfois consciemment dans les cas où les attentes de bonnes décisions ne lui permettent pas d’aller de l’avant et de conduire finalement à la paralysie et à l’incapacité de décisions », écrit-il.

« Nous devons abandonner notre penchant d’être dans la zone de confort de « l’amour populaire » parce que nous ne sommes pas arrivés au pouvoir pour rester ici. Nous sommes arrivés au pouvoir pour former un nouveau plan mental pour notre État et notre peuple et pour élever l’Arménie à ce niveau. Il n’y a pas de plus grande erreur que de marquer le temps », a-t-il ajouté.

Pachinian a ajouté que c’était le principal objectif de son discours devant les principaux membres de son parti du Contrat Civil et les hauts fonctionnaires du gouvernement, prononcé jeudi soir. Il n’a pas divulgué d’autres détails de la réunion ni précisé les mesures gouvernementales impopulaires qu’il estime nécessaires pour le pays.

La réunion s’est déroulée au milieu des disputes acerbes de l’équipe politique au pouvoir avec l’opposition parlementaire et un certain nombre d’organisations civiques qui soutenaient Pachinian jusqu’à récemment.

Ces derniers accusent Pachinian de trahir les objectifs de la révolution de 2018 qui l’ont porté au pouvoir. Ils sont particulièrement mécontents du choix de trois nouveaux membres de la Cour constitutionnelle nommés par le Parlement en début de semaine dernière.

Le Premier ministre a fustigé les militants civiques financés par l’Occident lorsqu’il a pris la parole à l’Assemblée nationale mercredi dernier. Il a affirmé qu’ils se préoccupaient principalement de leurs propres intérêts paroissiaux, plutôt que de l’état de droit.

Pachinian fait également face à des appels croissants de l’opposition pour limoger Arayik Harutiunian, son ministre de l’Éducation et associé de longue date. Les députés représentant Contrat civil ont soutenu le ministre qui fait face aux critiques lors d’un débat parlementaire houleux la semaine dernière.

Le débat a déclenché une nouvelle guerre des mots entre l’administration de Pachinian et le parti d’opposition Arménie prospère (BHK). Le Premier ministre s’est joint à Harutiunian pour lancer des attaques personnelles cinglantes contre le chef du BHK, Gagik Tsarukian. Tsarukian a répondu.

Pachinian a souligné vendredi que lui et ses fidèles avaient prouvé à plusieurs reprises que les critiques avaient tort depuis l’arrivée au pouvoir du Contrat civil en 2013. Il a noté, en particulier, que son parti avait été ridiculisé par d’autres forces de l’opposition lorsqu’il a lancé en mars 2018 une campagne pour saborder les plans de Serge Sarkissian pour prolonger son pouvoir de dix ans.

« Vous savez tous ce qui s’est passé ensuite », a lancé Pachinian, faisant référence aux manifestations nationales ultérieures qui ont renversé Sarkissian.