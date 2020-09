Ararat-Armenia affrontera NK Celje (Slovénie) au 3e tour des qualifications de l’Europa League

A Nyon (Suisse) s’est déroulé vendredi les tirages au sort pour le 3e tour de qualification de l’Europa League. Ararat-Armenia le champion d’Arménie et seul club arménien toujours en course pour les compétitions européennes affrontera l’équipe de NK Celje (Slovénie). Les éliminations se jouant sur un seul match. Et ce match Ararat-Armenia Erévan-NK Celje du 3e tour de qualification de l’Europa League se déroulera jeudi prochain 24 septembre à Erévan. En cas de victoire du champion d’Arménie Ararat-Armenia, l’équipe arménienne jouera en play-off à Erévan contre le champion de Serbie, l’Etoile Rouge de Belgrade...

Krikor Amirzayan