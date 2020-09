15 jeunes diplômés vont rejoindre la banque arménienne Ardshinbank

15 jeunes diplômés qui avaient réalisé un stage de contrôle des compétences auprès de la banque arménienne Ardshinbank ont reçu leur diplôme. Tous les participants au projet avaient réalisé avec succès leurs stages au sein des nombreuses filiales ou bureaux d’Ardshinbank. Les 15 jeunes diplômés ont reçu de la part d’Ardshinbank des propositions d’emploi au sein de la banque en Arménie. Ce projet de stage de qualification d’Ardshinbank est mis en place depuis 2016 et son objectif est le recrutement de jeunes diplômés afin de préparer les futurs cadres de la banque. Plus de 200 jeunes diplômés furent à ce jour embauchés par Ardshinbank.

« Nous félicitons et encourageons tous ces jeunes qui affirment leur volonté de devenir des collaborateurs de la banque en participants à ces stages de qualification (…) nous contribuons ainsi à rajeunir et professionnaliser davantage notre effectif de cadres » dit le directeur exécutif d’Ardshinbank, Haroutioun Ispiryan.

Krikor Amirzayan