Découvertes archéologiques au fort de Tavouche qui va devenir un lieu important du tourisme dans la région du Tavouche

Le site du fort de Tavouche dans la région de Tavouche au nord-est de l’Arménie où des découvertes archéologiques furent réalisées ces dernières années pourrait devenir un centre touristique important selon les spécialistes. La préfecture de la région de Tavouche présente le site du fort de Tavouche comme un lieu qui s’apprête à accueillir de nombreux touristes dans les prochaines années. Un tourisme intérieur et étranger. « Cela fait déjà une semaine que les archéologues travaillent sur cet espace du fort de Tavouche et qui continueront à travailler durant les deux prochains mois » a écrit sur sa page facebook la préfecture de la région de Tavouche et conclut « en très peu de temps des découvertes importantes furent réalisées et les archéologues sont convaincus que de nouvelles découvertes sont attendues et feront du fort de Tavouche un lieu exceptionnel de tourisme ».

Krikor Amirzayan