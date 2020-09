Les lauréates du prix Aurora 2020 sont Fartuun Adan et Ilwad Elman

Deux militantes somaliennes -mère et fille- reçoivent un prix d’un million de dollars.

17 septembre 2020 - Erevan, Arménie - L’Initiative Humanitaire Aurora a décerné le cinquième Prix annuel Aurora for Awakening Humanity à Fartuun Adan et Ilwad Elman, une mère et sa fille qui dirigent le Centre Elman pour la paix et les droits humains en Somalie. En tant que lauréates du Prix Aurora, elles recevront un prix d’un million de dollars et une occasion unique de poursuivre le cycle des dons en soutenant les organisations qui ont inspiré leur action humanitaire. Fartuun Adan et Ilwad Elman ont sélectionné trois organisations - Love Does, Panzi Foundation et Prajwala - qui luttent pour la liberté et les droits de l’homme, fournissent des soins de santé aux populations marginalisées et sauvent les victimes de l’exploitation sexuelle. Elles seront les bénéficiaires de leur Prix d’un million de dollars.

Fartuun Adan et Ilwad Elman ont été choisies parmi les Humanitaires Aurora 2020, ou finalistes, annoncés le 24 avril 2020. Outre les défenseures des droits humains somaliennes, ces héros exceptionnels comprennent l’activiste congolaise Angélique Namaika, les sauveteurs réfugiés Sophie Beau et Klaus Vogel, et l’éducatrice Sakena Yacoobi d’Afghanistan.

À ce jour, Aurora a lancé ou soutenu de nombreux projets dans près de 30 pays, bénéficiant à près d’un million de personnes victimes des atrocités de la guerre, de la famine, du manque de soins de santé, de génocide ou des violations des droits humains. Décerné au nom des survivants du génocide arménien et en remerciement à leurs sauveurs, le Prix Aurora vise à étendre le mouvement humanitaire mondial en permettant aux humanitaires du monde entier de poursuivre le cycle des dons.

Fartuun Adan et Ilwad Elman protègent les droits des femmes, promeuvent la consolidation de la paix et réhabilitent les enfants soldats depuis de nombreuses années. Leur courage, leur résilience et leur engagement indéfectible envers le peuple somalien ont valu à cette équipe mère et fille une reconnaissance internationale.

« Fartuun Adan et Ilwad Elman incarnent l’esprit du Prix Aurora et notre philosophie de gratitude en action. Nous sommes ravis de cette opportunité de leur exprimer notre profonde admiration et notre reconnaissance pour le travail incroyable qu’elles accomplissent en Somalie. Elles donnent aux gens une seconde chance, l’espoir en l’avenir et l’inspiration pour mener une vie qui ait un sens. Leur courage, leur don de soi, leur altruisme, leur idéalisme, ainsi que leurs actions sur le terrain reflètent les valeurs du mouvement mondial Aurora », a déclaré Vartan Gregorian, président de Carnegie Corporation de New York, cofondateur de l’Initiative Humanitaire Aurora et membre du Comité de Sélection.

Lord Ara Darzi, codirecteur de l’Institute of Global Health Innovation à l’Imperial College de Londres et président du Comité de Sélection du Prix Aurora, a noté dans son annonce vidéo des lauréats : « 2020 a été une année tumultueuse, mais comme pour toutes les crises, elle nous a réunis. Au milieu de la pandémie de COVID-19, de nombreux nouveaux héros modernes comme Fartuun Adan et Ilwad Elman ont émergé, nous rappelant notre humanité commune.

« Au cours des cinq dernières années, Aurora a diffusé le message selon lequel les actes de bonté font une différence quand on les additionne. Le militantisme courageux de Fartuun et Ilwad en est un témoignage éclatant », a déclaré Samantha Power, professeure à Harvard, ancienne ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies membre du Comité de Sélection du Prix Aurora.

Les lauréats précédents du Prix Aurora incluent la militante burundaise Marguerite Barankitse (2016), le médecin et missionnaire américain Dr Tom Catena (2017), le militant rohingya des droits de l’homme Kyaw Hla Aung (2018) et le militant yézidi Mirza Dinnayi (2019).

Le 19 octobre 2020, un événement virtuel spécialement dédié à la Gratitude en Action sera diffusé en direct depuis la Bibliothèque publique de New York pour célébrer le cinquième anniversaire d’Aurora. Il honorera les lauréats du Prix Aurora et rendra hommage aux héros dans la lutte contre la COVID-19 à New York. Un événement en direct se tiendra également en mars 2021 à New York, ainsi qu’une cérémonie œcuménique pour commémorer la mémoire des victimes du coronavirus.

Les fonds récoltés lors de ces événements aideront à poursuivre les efforts de l’Initiative Humanitaire Aurora et des lauréats du Prix Aurora. Vous pouvez rejoindre Aurora et soutenir Gratitude in Action en apportant une contribution et en savoir plus sur www.auroraprize.org.

* * *

À propos du prix Aurora for Awakening Humanity

Le Prix Aurora for Awakening Humanity est une distinction humanitaire internationale. Sa mission est de reconnaître et de soutenir ceux qui risquent leur propre vie, leur santé ou leur liberté pour sauver la vie, la santé ou la liberté des victimes de conflits violents, d’atrocités criminelles ou d’autres violations majeures des droits humains. Le lauréat du Prix Aurora est sélectionné sur la base de la démonstration de son courage, de son engagement et de l’impact suscité par le candidat. Au nom des survivants du génocide arménien et en reconnaissance envers leurs sauveurs, un lauréat du Prix Aurora est honoré chaque année entre 2015 et 2023 (en souvenir des huit années du génocide arménien 1915-1923) avec un Prix d’un million de dollars, qui donne au Lauréat une occasion unique de poursuivre le cycle de dons et de soutien aux organisations qui ont inspiré son action humanitaire.