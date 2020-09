Depuis l’explosion de Beyrouth 3 familles arméniennes du Liban se sont installées en Artsakh dont une à Chouchi

La présidence de la République de l’Artsakh vient d’informer par le responsable de l’information Vahram Poghosyan de l’installation récente en Artsakh de 3 familles arméniennes originaires du Liban depuis l’explosion du port de Beyrouth le 4 août. Le gouvernement de l’Artsakh -malgré les protestations azéries- favorise et soutien ces installations de nouveaux habitants sur le territoire. L’une de ces familles, un couple avec un enfant de cinq ans est venu s’installer à Chouchi. L’homme est cuisinier et avec sa femme arménienne également qui travaille dans une école maternelle, ils trouvent les lieux extraordinaires. « Je considère que vivre ici est un rêve » dit Tony le mari qui désire réfléchir sur les propositions d’emploi. Arayik Harutyunyan a affirmé que l’Artsakh est disposée à accueillir des centaines de familles arméniennes réfugiées de la diaspora en facilitant leur installation et leur intégration. Ces dernières années des dizaines de familles arméniennes venues de l’étranger se sont installées sur ces terres généreuses où la nature est belle et captivante.

Krikor Amirzayan