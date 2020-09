Journée Portes Ouvertes du Centre Culturel Alex Manoogian

Chers membres, chers parents, chers sympathisants,

Nous vous attendons avec impatience le Samedi 19 septembre au Centre culturel Alex Manoogian à partir de 14h30 pour la Journée Portes Ouvertes des activités de l’UGAB Paris.

Au programme : inscriptions à l’École Hebdomadaire pour les enfants et les adultes, présentation des différentes activités et programmes de l’association pour l’année 2020/2021 et adhésion.

Dans ce contexte difficile lié à la pandémie de COVID-19, l’UGAB a mis en place des mesures sanitaires dans le respect des consignes gouvernementales. Ces mesures seront appliquées jusqu’à nouvel ordre et ce dans le cadre de toutes les activités proposées.

Le port du masque est donc obligatoire dans l’enceinte du Centre culturel pour une durée indéterminée et les enfants seront sensibilisés aux gestes barrières.

Nous vous remercions chaleureusement pour votre confiance et espérons vous accueillir nombreux lors de cette journée.

L’équipe de l’UGAB