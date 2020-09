France Info : Ain : un Franco-Turc jugé pour provocation à...

Ain : un Franco-Turc jugé pour provocation à la haine raciale visant la communauté arménienne

Le procureur a requis six mois de prison avec sursis jeudi contre Ahmet Cetin à Bourg-en-Bresse. Le jugement a été mis en délibéré au 5 novembre.

Six mois de prison avec sursis sont requis à l’encontre du Franco-Turc Ahmet Cetin qui comparaissait jeudi 17 septembre devant le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse (Ain) pour « provocation publique à la violence ou à la haine raciale », rapporte la journaliste de franceinfo présente au tribunal. Le jugement a été mis en délibéré au 5 novembre.

Il est reproché à Ahmet Cetin d’avoir prononcé la phrase : « Que le gouvernement turc me donne 2 000 euros ou une arme et je ferai ce qu’il y a à faire où que ce soit en France », alors qu’il s’exprimait dans un direct sur le réseau social Instagram, en marge d’une contre-manifestation anti-arménienne qui avait dégénéré à Décines-Charpieu (Rhône), le 24 juillet dernier. Le Comité de défense de la cause arménienne et le Conseil de coordination des organisation arméniennes de France ont notamment porté plainte pour ces propos.

https://www.francetvinfo.fr/societe/justice/ain-un-franco-turc-juge-pour-provocation-a-la-haine-raciale-visant-la-communaute-armenienne_4109645.html